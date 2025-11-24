उत्तराखण्ड में खाई में गिरी बस, पांच की मौत 13 घायल, सभी यात्री गुजरात के रहने वाले

नई दिल्ली। उत्तराखण्ड में सोमवार को टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के कुंजापुरी-हिंडोलाखाल इलाके के पास एक बस करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में कई लोग घायल भी हो गए है। AIIMS ऋषिकेश के पीआरओ संदीप कुमार ने कहा कि टिहरी बस एक्सीडेंट के कई लोगों को गंभीर चोटे आई है, जिन्हे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पांच यात्रियों को पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया।

पीआरओं संदीप कुमार ने बताया कि कुछ लोगों को अंदरूनी चोटें आई हैं, जबकि कुछ के सिर में चोटें आई हैं। पांच लोग यहां मृत अवस्था में लाए गए थे। उन्होंने कहा कि दूसरे मरीजों में, दीपशिखा और दिखा नाम की महिलाएं पंजाब से हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर श्याम विजय ने कन्फर्म किया कि बस 18 यात्रियों को ले जा रही थी। जब वह टिहरी में कुंजापुरी के पास एक खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि बस में कुल 18 लोग सवार थे। पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 अन्य घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों में से तीन को AIIMS ऋषिकेश रेफर किया गया है और 10 को इलाज के लिए नरेंद्र नगर हॉस्पिटल भेजा गया है। गुजरात के एक सर्वाइवर सुरेश पटेल ने कहा कि टिहरी के कुंजापुरी में बस एक्सीडेंट में घायल यात्रियों को AIIMS ऋषिकेश लाया गया। जहां अभी उनका मेडिकल केयर चल रहा है। उन्होंने कहा कि हादसे में शामिल सभी यात्री गुजरात के थे।