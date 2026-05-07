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Fresh Fruits in Summer : गर्मियों में ताजे फल लू से बचाते हैं, शरीर को ठंडा रखने के लिए इसका जूस बहुत फायदेमंद

गर्मियों में ताजे और रसीले फल शरीर को हाइड्रेटेड रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ये न केवल लू से बचाते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखते हैं ।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Fresh Fruits in Summer :  गर्मियों में ताजे और रसीले फल शरीर को हाइड्रेटेड रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ये न केवल लू से बचाते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखते हैं । तरबूज, खरबूजा और अनानास जैसे फलों में 80-90% तक पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) को पूरा करते हैं और लू से बचाते हैं।

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गर्मियों के प्रमुख ताजे फल
तरबूज (Watermelon): इसमें लगभग 92% पानी होता है, जो चिलचिलाती गर्मी में शरीर की नमी को बनाए रखता है।

आम (Mango): फलों का राजा माना जाने वाला यह फल विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, जो ऊर्जा देता है।

खरबूजा (Muskmelon): यह पेट को ठंडक देता है और इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है।
लीची (Litchi): यह एक मीठी और ताज़गी भरी बेरी है जो इम्युनिटी और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होती है।

बेल (Wood Apple): गर्मियों में पेट की समस्याओं से राहत पाने और शरीर को ठंडा रखने के लिए इसका जूस बहुत फायदेमंद होता है।

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जामुन (Jamun): यह फल ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है

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