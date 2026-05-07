Fresh Fruits in Summer : गर्मियों में ताजे फल लू से बचाते हैं, शरीर को ठंडा रखने के लिए इसका जूस बहुत फायदेमंद

Fresh Fruits in Summer : गर्मियों में ताजे और रसीले फल शरीर को हाइड्रेटेड रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ये न केवल लू से बचाते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखते हैं । तरबूज, खरबूजा और अनानास जैसे फलों में 80-90% तक पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) को पूरा करते हैं और लू से बचाते हैं।

गर्मियों के प्रमुख ताजे फल

तरबूज (Watermelon): इसमें लगभग 92% पानी होता है, जो चिलचिलाती गर्मी में शरीर की नमी को बनाए रखता है।

आम (Mango): फलों का राजा माना जाने वाला यह फल विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, जो ऊर्जा देता है।

खरबूजा (Muskmelon): यह पेट को ठंडक देता है और इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है।

लीची (Litchi): यह एक मीठी और ताज़गी भरी बेरी है जो इम्युनिटी और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होती है।

बेल (Wood Apple): गर्मियों में पेट की समस्याओं से राहत पाने और शरीर को ठंडा रखने के लिए इसका जूस बहुत फायदेमंद होता है।

जामुन (Jamun): यह फल ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है