राम मंदिर पर धर्मध्वजारोहण से लेकर Blind Cricket World Cup जीतने तक… PM मोदी ने मन की बात में इन बातों का किया जिक्र

Mann Ki Baat 128 Episodes: पीएम नरेंद्र मोदी ने हर महीने के तरह नवंबर के आखिरी रविवार (30 नवंबर) को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश वासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस महीने अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजारोहण से लेकर Blind Cricket World Cup जीतने तक ऐतिहासिक क्षणों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने मन की बात के 128 एपिसोड में कहा, “नवंबर का महीना बहुत सी प्रेरणाएं लेकर आया, कुछ दिन पहले ही 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ पर central hall में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वंदेमातरम् के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई, 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण हुआ, इसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण हुआ।”

पीएम मोदी के संबोधन की बातें-

-“भारत ने 357 मिलियन टन के खा‌द्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक record बनाया है, Three hundred and fifty seven million ton! 10 साल पहले की तुलना में भारत का खा‌द्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है।”

“कुछ दिनों पहले social media पर एक Video ने मेरा ध्यान खींचा, ये video ISRO की एक अनोखी drone प्रतियोगिता का था, इस Video में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे Gen-Z मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में drone उड़ाने की कोशिश कर रहे थे।”

“जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानि सुलाई, सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियाँ बेहद अनोखा शहद बनाती हैं, ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई honey कहा जाता है, कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई honey को GI Tag मिला है।”

“आज भारत honey production में नए रिकार्ड बना रहा है, 11 साल पहले देश में honey का उत्पादन 76 हजार मीट्रिक टन था, अब ये बढ़कर डेढ़ लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है, बीते कुछ वर्षों में शहद का export भी तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है।”

“इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है, यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया, इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़-चढ़ करके हिस्सा लिया।”

“भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा है, आप दूसरे विश्व युद्ध की कल्पना कीजिए, जब चारों ओर विनाश का भयावह माहौल बना हुआ था, ऐसे मुश्किल समय में गुजरात के नवानगर के जाम साहब, महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने जो महान कार्य किया, वो आज भी हमें प्रेरणा देता है।”

“कुछ दिनों पहले मैं Natural Farming के एक विशाल सम्मेलन में हिस्सा लेने कोयंबटूर गया था, दक्षिण भारत में Natural Farming को लेकर हो रहे प्रयासों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, कितने ही युवा Highly Qualified Professional अब Natural Farming Field को अपना रहे हैं।”

“विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनो का संगम हमेशा अद्भुत होता है, मैं बात कर रहा हूँ – ‘काशी तमिल संगमम’ की, 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी-तमिल संगमम शुरू हो रहा है, इस बार के काशी-तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है।”

“जब भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है, तो हर भारतीय को गर्व होता है, पिछले हफ्ते मुंबई में INS ‘माहे’ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, कुछ लोगों के बीच इसके स्वदेशी design को लेकर खूब चर्चा रही, वहीं, पुडुचेरी और मालाबार coast के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए।”

“जो लोग Navy से जुड़े tourism में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे देश में बहुत सी जगह हैं, जहां जाकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है-दीव, दीव में ‘INS खुखरी’ को समर्पित ‘Khukhri Memorial and Museum’ है।”

“अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ ज़िले में साढ़े चौदह हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली High Altitude Ultra Run Marathon का आयोजन किया गया था, इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा athletes ने हिस्सा लिया था, 60 किलोमीटर लंबी ‘आदि कैलाश परिक्रमा रन’ का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह पाँच बजे हुआ था, इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, आदि कैलाश की यात्रा पर जहाँ तीन साल पहले तक मात्र दो हजार से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर तीस हजार से अधिक हो गई है।”

“कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में Winter Games का आयोजन भी होना है, देशभर के खिलाड़ी, adventure प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं | Skiing हो या Snow-boarding, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं।”

“सर्दियों में Wed in India अभियान की भी अलग धूम होती है, सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, Destination Wedding के लिए पहाड़ भी अब खूब popular हो रहे हैं, कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही हैं।”

“कुछ हफ्ते पहले मैं भूटान गया था, ऐसे दौरों में अलग अलग प्रकार के संवाद और चर्चाओं का अवसर मिलता है, अपनी इस यात्रा में मैंने भूटान के राजा, वर्तमान राजा के पिताजी जो खुद भी पहले राजा रह चुके हैं, वहां के प्रधानमंत्री और अन्य लोगों से मुलाकातें की।”

‘भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों को लेकर कई अन्य देशों में भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिला है, पिछले महीने ही National Museum से इन पवित्र अवशेषों को रूस के कलमीकिया ले जाया गया था, यहां बौद्ध धर्म का विशेष महत्व है।”

“मैंने देशवासियों की ओर से विश्व के नेताओं को जो उपहार भेंट किए, उसमें इस भावना का विशेष ध्यान रखा गया, G-20 के दौरान, मैंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट की, ये तमिलनाडु के तंजावुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चोल कालीन शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है।”

“कुछ दिन पहले ही Tokyo में Deaf-Olympics हुए हैं, जहाँ भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 medals जीते हैं, हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रच दिया। पूरे tournament में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके, हर भारतवासी का मन जीत लिया, World Boxing Cup Finals में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 20 medals जीते।”

“जिस बात की और भी अधिक चर्चा हो रही है, वो है हमारी महिला टीम का Blind Cricket World Cup जीतना, बड़ी बात यह है कि हमारी इस टीम ने बिना एक भी मैच हारे, इस tournament को जीता है, देशवासियो को इस टीम के हर खिलाड़ी पर बहुत गर्व है।”

“आजकल हमारे देश में Endurance Sports की एक नई खेल संस्कृति भी तेजी से उभर रही है, Endurance Sports से मेरा मतलब, ऐसी sports activities से है, जिनमें आपकी limits की परख होती है, कुछ साल पहले तक Marathon और Bikethon जैसे खास event कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित थे।”