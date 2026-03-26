गूगल इंडिया के टॉप लीगल हेड बिजोया रॉय ने दिया इस्तीफा , चुनौतियों के बीच बढ़ीं मुश्किलें

Google India’s Top Legal Head, Bijoya Roy : दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल को नेतृत्व में एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की भारत कानूनी प्रमुख बिजॉय रॉय ने कंपनी में महज 16 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। इससे कंपनी के सामने मौजूद नियामक चुनौतियों को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन रॉय ने अपने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया है और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह संभवतः अपना खुद का उद्यम शुरू करेंगी।

खबरों के मुताबिक, बिजॉय रॉय का जाना गूगल के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि कंपनी के पास फिलहाल ‘गवर्नमेंट रिलेशंस हेड’ भी नहीं है। पिछले साल श्रीनिवास रेड्डी ने इस पद से इस्तीफा दिया था, जिसे अभी तक भरा नहीं जा सका है।

रॉय का इस्तीफा एक हाई-प्रोफाइल घटनाक्रम है, क्योंकि यह ऐसे नाजुक समय में आया है जब गूगल भारत में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह पहले से ही नियामकीय दबाव का सामना कर रहा है, और अब इसके पास सरकार से संबंध रखने वाला कोई प्रमुख भी नहीं है।

गूगल के लिए भारत एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार है। ज्यादातर स्मार्टफोन गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड पर चलते है लेकिन यहां कंपनी को इन मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के साथ गूगल की कानूनी लड़ाई जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ट्रेन करने के लिए डेटा इस्तेमाल करने को लेकर कानूनी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। फरवरी 2026 से टेक कंपनियों के लिए कंटेंट हटाने के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं, जिससे ऑपरेशनल दबाव बढ़ गया है।

जानकारों का मानना है कि टॉप लीगल और पॉलिसी अधिकारियों का न होना गूगल के लिए भारत सरकार के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें पैदा कर सकता है। खासकर तब, जब सरकार डिजिटल कानूनों को लगातार अपडेट कर रही है।