  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. गूगल इंडिया के टॉप लीगल हेड बिजोया रॉय ने दिया इस्तीफा , चुनौतियों के बीच बढ़ीं मुश्किलें

गूगल इंडिया के टॉप लीगल हेड बिजोया रॉय ने दिया इस्तीफा , चुनौतियों के बीच बढ़ीं मुश्किलें

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल को नेतृत्व में एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की भारत कानूनी प्रमुख बिजॉय रॉय ने कंपनी में महज 16 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Google India’s Top Legal Head, Bijoya Roy :  दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल को नेतृत्व में एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की भारत कानूनी प्रमुख बिजॉय रॉय ने कंपनी में महज 16 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। इससे कंपनी के सामने मौजूद नियामक चुनौतियों को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन रॉय ने अपने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया है और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह संभवतः अपना खुद का उद्यम शुरू करेंगी।

पढ़ें :- Google 'Lyria 3 Pro' : टेक दिग्गज गूगल ने 'लिरिया 3 प्रो' म्यूज़िक जेनरेशन मॉडल किया लॉन्च ,  क्रिएटर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार  

खबरों के मुताबिक,  बिजॉय रॉय का जाना गूगल के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि कंपनी के पास फिलहाल ‘गवर्नमेंट रिलेशंस हेड’ भी नहीं है। पिछले साल श्रीनिवास रेड्डी ने इस पद से इस्तीफा दिया था, जिसे अभी तक भरा नहीं जा सका है।

रॉय का इस्तीफा एक हाई-प्रोफाइल घटनाक्रम है, क्योंकि यह ऐसे नाजुक समय में आया है जब गूगल भारत में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह पहले से ही नियामकीय दबाव का सामना कर रहा है, और अब इसके पास सरकार से संबंध रखने वाला कोई प्रमुख भी नहीं है।

गूगल के लिए भारत एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार है। ज्यादातर स्मार्टफोन गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड पर चलते है लेकिन यहां कंपनी को इन मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के साथ गूगल की कानूनी लड़ाई जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ट्रेन करने के लिए डेटा इस्तेमाल करने को लेकर कानूनी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। फरवरी 2026 से टेक कंपनियों के लिए कंटेंट हटाने के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं, जिससे ऑपरेशनल दबाव बढ़ गया है।

जानकारों का मानना है कि टॉप लीगल और पॉलिसी अधिकारियों का न होना गूगल के लिए भारत सरकार के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें पैदा कर सकता है। खासकर तब, जब सरकार डिजिटल कानूनों को लगातार अपडेट कर रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

गूगल इंडिया के टॉप लीगल हेड बिजोया रॉय ने दिया इस्तीफा , चुनौतियों के बीच बढ़ीं मुश्किलें

गूगल इंडिया के टॉप लीगल हेड बिजोया रॉय ने दिया इस्तीफा ,...

स्मार्टफोन होगा और सुरक्षित! Google ला रहा है Android 17 में एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम?

स्मार्टफोन होगा और सुरक्षित! Google ला रहा है Android 17 में एडवांस...

Google 'Lyria 3 Pro' : टेक दिग्गज गूगल ने 'लिरिया 3 प्रो' म्यूज़िक जेनरेशन मॉडल किया लॉन्च ,  क्रिएटर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार  

Google 'Lyria 3 Pro' : टेक दिग्गज गूगल ने 'लिरिया 3 प्रो'...

'नारायण मूर्ति' की कंपनी 'इंफोसिस' ने दो अमेरिकी कंपनियों का किया अधिग्रहण

'नारायण मूर्ति' की कंपनी 'इंफोसिस' ने दो अमेरिकी कंपनियों का किया अधिग्रहण

सोशल मीडिया की लत से जुड़े ऐतिहासिक मामले में बड़ा फैसला, Meta और YouTube पर 3 मिलियन डॉलर की एक्सट्रा पेनल्टी

सोशल मीडिया की लत से जुड़े ऐतिहासिक मामले में बड़ा फैसला, Meta...

क्या OnePlus स्मार्टफोन कंपनी बंद होने वाली है? ग्लोबल शटडाउन की अटकलें तेज

क्या OnePlus स्मार्टफोन कंपनी बंद होने वाली है? ग्लोबल शटडाउन की अटकलें...