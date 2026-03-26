Google ‘Lyria 3 Pro’ : टेक दिग्गज गूगल ने ‘लिरिया 3 प्रो’ म्यूज़िक जेनरेशन मॉडल किया लॉन्च ,  क्रिएटर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार  

Google ‘Lyria 3 Pro’ : टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) म्यूजिक जेनरेशन मॉडल का नया वर्जन ‘लिरिया 3 प्रो’ पेश किया है। Google ने बुधवार को घोषणा की कि वह Lyria 3 के रिलीज़ होने के एक महीने बाद, Lyria 3 Pro नाम का एक म्यूज़िक जनरेशन मॉडल रिलीज़ कर रहा है।

यह पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और उन्नत बनाया गया है। इस टूल की मदद से यूजर्स अब लंबे और ज्यादा व्यवस्थित म्यूजिक ट्रैक बना सकेंगे। यह नया मॉडल यूज़र्स को तीन मिनट तक लंबे ट्रैक बनाने की सुविधा देगा, जबकि Lyria 3 मॉडल में सिर्फ़ 30 सेकंड लंबे ट्रैक बनाने की सुविधा थी।

कंपनी का कहना है कि यह नया मॉडल खास तौर पर क्रिएटर्स और डिजिटल कंटेंट बनाने वालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

कंपनी ने बताया कि लंबे ट्रैक बनाने की सुविधा देने के अलावा, Lyria 3 Pro मॉडल बेहतर क्रिएटिव कंट्रोल औरCustomization भी देगा। प्रॉम्प्ट में, यूज़र्स किसी म्यूज़िक पीस के अलग-अलग हिस्सों, जैसे कि इंट्रो, वर्स, कोरस और ब्रिज को भी बता सकते हैं, क्योंकि यह मॉडल अपने पिछले मॉडल के मुकाबले ट्रैक के स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझता है।

Google ने इससे पहले Lyria 3 के रिलीज़ के साथ Gemini ऐप में Music Generation की सुविधा जोड़ी थी। Pro मॉडल भी Gemini ऐप में आ रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ़ पेड सब्सक्राइबर्स ही कर पाएँगे। कंपनी Lyria 3 Pro को अपने Google Vids वीडियो एडिटिंग ऐप और ProducerAI में भी ला रही है; ProducerAI एक GenAI-पावर्ड म्यूज़िक प्रोडक्शन टूल है, जिसे Google ने पिछले महीने खरीदा था।

सुरक्षा फीचर्स

गूगल ने इसमें कुछ जरूरी सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े हैं। यह टूल किसी खास कलाकार की नकल नहीं करता और AI से बने म्यूजिक में सिंथ ID वॉटरमार्क जोड़ता है, जिससे उसकी पहचान हो सके। कंपनी ने इस मॉडल को बनाने में संगीतकारों और प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम किया है। इससे यह टूल असली काम के माहौल में बेहतर तरीके से उपयोगी बनता है और क्रिएटर्स को ज्यादा आजादी देता है।