Google Play Store : गूगल का बड़ा एक्शन, प्ले स्टोर से 77 खतरनाक एप्स को हटाया, दी ये चेतावनी

नई दिल्ली। गूगल (Google) ने बड़ा एक्शन लेते हुए अपने प्ले स्टोर से 77 खतरनाक एप्स को हटा दिया (Removes 77 Dangerous Apps) है। ये सभी एप्स यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए खतरा बने हुए थे। हालांकि, यह केवल हालिया कार्रवाई का हिस्सा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट (Forbes Report) के मुताबिक, गूगल (Google) ने पिछले साल लगभग 40 लाख एप्स को डिलीट किया है, यानी औसतन हर दिन 11 हजार एप्स को हटाया गया है।

यह जानकारी Surfshark की रिपोर्ट और गूगल (Google) के ट्रांसपेरेंसी डेटा से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, हटाए गए आधे से ज्यादा ऐप्स डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

एप्स और डेवलपर अकाउंट्स पर एक्शन

गूगल (Google) ने पिछले साल ही एप पब्लिशिंग को लेकर सख्त नियम लागू करने का ऐलान किया था और अब उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। 2024 की शुरुआत तक ही प्ले स्टोर पर मौजूद लगभग आधे एप्स हटाए जा चुके थे। इसके साथ ही गूगल (Google) ने इस साल करीब 1.55 लाख डेवलपर अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया।

कंपनी अब साइडलोडेड एप्स (जो सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होते) पर भी सख्ती कर रही है। गूगल (Google) का कहना है कि अब केवल वही डेवलपर्स एप्स पब्लिश कर सकेंगे, जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरेंगे।

गूगल ने दी चेतावनी

गूगल (Google) ने यूजर्स को चेतावनी दी है कि अगर कोई एप प्ले स्टोर से गायब हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि डेवलपर ने उसे हटाया है। बल्कि अक्सर इसका कारण होता है कि एप ने नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि, अगर एप आपके फोन में पहले से मौजूद है तो वह चलता रहेगा, लेकिन उसे आगे अपडेट नहीं मिलेगा।

कंपनी ने साफ किया है कि अगर ऐप खतरनाक पाया गया तो Play Protect आपको उसे अनइंस्टॉल करने का अलर्ट देगा। लेकिन अगर ऐसा अलर्ट नहीं आया, तो ऐप आपके फोन में बिना सिक्योरिटी अपडेट्स के चलता रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूजर्स को सुरक्षित डाउनलोडिंग की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए एप्स डाउनलोड करते समय परमिशन चेक करें, रिव्यू पढ़ें और भरोसेमंद डेवलपर्स के एप्स ही इंस्टॉल करें।

प्लेस्टोर में जल्द आएगा नया बटन

इसी बीच, Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल (Google) अब प्ले स्टोर पर एक नया “Uninstall” बटन टेस्ट कर रहा है। यह बटन सीधे ऐप के पेज पर दिखेगा, जिससे यूजर्स अपने फोन से किसी भी ऐप को तुरंत हटा सकेंगे। अभी तक अनइंस्टॉल करने के लिए “Manage apps & devices” में जाकर अलग से ऑप्शन चुनना पड़ता था।