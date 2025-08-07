प्रदेश की1 करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाड़ली बहनों के खातों में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डालेंगे 1859 करोड़ रुपये

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुरुवार को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाड़ली बहनों के खातों में एक हजार 859 करोड़ एक लाख 32 हजार 350 रुपये की राशि का अंतरण करेंगे। इस बार लाड़ली बहनों को नियमित किश्त 1250 रूपये के अतिरिक्त रक्षाबंधन के शगुन 250 रुपये भी दिये जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक लाड़ली बहना को रक्षाबंधन के पूर्व 1500 रुपये मिलेंगे।

बतादें कि इस कार्यक्रम के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन आज दोपहर 3 बजे नरसिंहगढ़ पहुंचेगे और यहां मण्‍डी प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत लाड़ली बहनों और विशेष पिछड़ी जनजाति की आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को गैस रिफिल की राशि भी प्रदाय करेंगे। योजना के तहत 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेण्डर रिफिलिंग के लिये 43.90 करोड़ रुपये की सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी।

मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में नीति आयोग के सम्‍पूर्णत: अभियान अंतर्गत सम्‍मान समारोह एवं आकांक्षा हाट का शुभारंभ भी करेंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. यादव नरसिंहगढ़ में होने वाले रोड-शो में भी शामिल होंगे। स्‍थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री शाम 5बजे भोपाल के लिए प्रस्‍थान करेंगे।