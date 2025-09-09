Snapdragon 6s Gen 3 और 7000mAh बैटरी के साथ Honor Play 10T फोन लॉन्च, जानें- आपके बजट में होगा या नहीं

Honor Play 10T Smartphone Launched: ऑनर ने घरेलू बाज़ार यानी चीन में Honor Play 10T डिवाइस लॉन्च किया है। बजट सेगमेंट में पेश किया गया यह फोन Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट और 7000mAh की बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स से लैस है। चीन में यह फोन तीन स्टोरेज विकल्प और तीन रंगों के विकल्प में उपलब्ध होगा। जल्द ही इस फोन के भारत समेत अन्य देशों में पेश किए जाने की उम्मीद है।

Honor Play 10T के स्पेसिफिकेशंस

चीन में Honor Play 10T स्मार्टफोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 चिपसेट के साथ पेश किया गया है और तीन स्टोरेज विकल्पों – 8RAM GB+128GB, 8 RAM GB+256GB और 12 RAM GB+256GB में उपलब्ध है। डिवाइस में 6.77 इंच का LCD डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन रेज़ोल्यूशन 2412 x 1080 पिक्सल, पीक ब्राइटनेस 700 निट्स और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें आई कम्फर्ट मोड और एल्युमिनोसिलिकेट ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया गया है।

फोन के पीछे की तरफ 50MP का प्राइमरी कैमरा है और सामने की तरफ बीच में पंच-होल सेल्फी कैमरा के अंदर 5MP का सेल्फी कैमरा है। लेटेस्ट डिवाइस में 7000mAh की बड़ी बैटरी है और यह 45W वायर्ड + रिवर्स वायर्ड चार्जिंग फ़ीचर को भी सपोर्ट करता है। अन्य फीचर्स में 5G नेटवर्क, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.1, एनएफसी, सिंगल-फ्रीक्वेंसी जीपीएस, डुअल स्पीकर, 400% वॉल्यूम, आईपी65-रेटेड धूल और पानी प्रतिरोध और 8.24 मिमी मोटाई और 207 ग्राम वजन शामिल हैं।

Honor Play 10T की कीमत और उपलब्धता

Honor Play 10T स्मार्टफोन की बिक्री चीन में पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके 8GB/128GB, 8GB/256GB और 12GB/256GB स्टोरेज मॉडल की कीमतें क्रमशः CNY 999 यानी करीब 12500 रुपये (सब्सिडी मूल्य – CNY 849), CNY 1199 यानी करीब 15,000 रुपये (सब्सिडी मूल्य – CNY 1019) और CNY 1399 यानी करीब 17,300 रुपये (सब्सिडी मूल्य – CNY 1189) हैं। चीनी ग्राहक इस डिवाइस को नीले, सफेद और काले रंग में खरीद सकते हैं।