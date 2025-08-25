Honor X7d 4G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, स्नैपड्रैगन 685 चिप और 6.77 इंच LCD डिस्प्ले जैसी खूबियों से है लैस

Honor X7d 4G Smartphone: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor ने अब अपने बजट स्मार्टफोन Honor X7d 4G को लॉन्च कर दिया है, जो बैटरी और बिल्ड स्पेसिफिकेशन पर केंद्रित है। यह तीन स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध है और चार अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और अन्य जानकारी पर एक नजर डाल लेते हैं-

हॉनर का X7d 4G स्मार्टफोन पुराने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट से लैस है और इसमें एंड्रॉइड 15 आधारित मैजिकओएस 9.0 कस्टम स्किन दी गई है। जैसा कि बताया गया है, इस नए डिवाइस में तीन स्टोरेज विकल्प हैं: 12GB/128GB, 16GB/128GB, और 16GB/256GB। डिस्प्ले के लिए, हॉनर ने 6.77 इंच स्क्रीन साइज़ और 720p+ (HD+) रेज़ोल्यूशन वाला LCD डिस्प्ले पैनल दिया है। इसके अलावा, डिवाइस 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करें तो, पीछे की तरफ 108MP (मुख्य) + 2MP (डेप्थ) डुअल कैमरा सिस्टम दिया गया है, और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

बैटरी की बात करें तो, डिवाइस में 6500mAh की बड़ी बैटरी बैकअप है और यह 35W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। गौर करने वाली बात यह है कि लेटेस्ट हॉनर स्मार्टफोन धूल और पानी के छींटों से बचने के लिए IP65 रेटिंग प्राप्त है, और इसे गिरने से बचाने के लिए SGS 5-स्टार सर्टिफिकेशन भी मिला है। साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और नीचे की तरफ़ स्पीकर इसके अन्य प्रमुख स्पेसिफिकेशन हैं।

ग्राहक इस हॉनर स्मार्टफोन को चार अलग-अलग रंगों में खरीद पाएंगे, और उपलब्ध रंगों में डेजर्ट गोल्ड, मेटियोर सिल्वर, वेलवेट ब्लैक और ओशन सियान शामिल हैं। कीमत और उपलब्धता के बारे में, हॉनर ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है और हमें शायद ब्रांड द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करना होगा। इसके लिए बने रहें।