Honor X9C 5G के स्पेक्स का लॉन्च से पहले हुआ खुलासा; भारत में जल्द होगी स्मार्टफोन की एंट्री

Honor X9C 5G Key details revealed via Amazon: चीनी निर्माता कंपनी ऑनर ने पिछले साल ग्लोबल मार्केट में अपना Honor X9C 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जबकि इस साल फरवरी में अमेज़न पर इस स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट भी लाइव की गई थी, जिससे पता चला था कि यह जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। लेकिन लॉन्च की तारीख के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। आखिरकार ब्रांड भारत में Honor X9C 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है।

दरअसल, ऑनर के ब्रांड कस्टोडियन सीपी खंडेलवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की है कि Honor X9C 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारत में आने वाला है। अमेज़न लैंडिंग पेज से पता चलता है कि डिवाइस को 12-14 जुलाई को अमेज़न प्राइम डे के दौरान पेश किया जा सकता है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के मुख्य विवरण भी बताए हैं। स्मार्टफोन का वजन 189 ग्राम और मोटाई 7.98 मिमी है। इसमें टाइटेनियम फिनिश है और यह ब्लैक और ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

