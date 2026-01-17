17 जनवरी 2026 का राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा...आप भी जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

17 जनवरी 2026 का राशिफल: शनिवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…कर्क राशि के लोगों के परिवार में आनंद का माहौल रहेगा।

मेष – आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवारिक खुशी और मनोरंजन का समय मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग और सराहना संभव है।

वृषभ – आज का दिन फलदायी है। व्यापार/काम बढ़ेगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। किसी पुराने उधार का भुगतान मिल सकता है। ध्यान रहे कि बजट का पालन आवश्यक है।

मिथुन – आज दिन सामाजिक कार्यों तथा परिवार के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य और मन का संतुलन बनाए रखें। शांति और संयम से काम लें।

कर्क – आज परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। यात्रा पर निकलने के योग हैं। कार्यों में धैर्य आवश्यक है।

सिंह – आज आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। घरेलू सुख-शांति मिल सकती है। व्यस्तता के बावजूद प्रेम संबंध मज़बूत होंगे।

कन्या – आज सकारात्मक सोच से कार्य में सफलता मिलेगी। विरोधी शांत होंगे, दोस्तों का सहयोग मिलेगा और नई आमदनी के स्रोत बन सकते हैं।

तुला – आज संपत्ति प्राप्ति के संकेत हैं, हालांकि यात्रा पर सावधानी रखें। अजनबी से सावधान रहें। सुंदर कांड का पाठ लाभ दे सकता है।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा। संतान की चिंता रह सकती है, लेकिन समाधान भी निकलेगा।

धनु – अचानक लाभ से राहत मिलेगी। उच्च शिक्षा, यात्रा सम्बन्धी कार्यों में सफलता संभव है। भाग्य का साथ मिलेगा।

मकर – आज का दिन व्यवस्थित और संतुलित रहेगा। कार्यों में अनुशासन से सफलता मिल सकती है, व्यय पर नियंत्रण रखें।

कुंभ – आज नयाँ अवसर और नेटवर्किंग में लाभ संभव है। तकनीकी, सामाजिक या पेशेवर कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं।

मीन – परिवार का माहौल सुहावना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज नए प्रयासों में सकारात्मकता बनी रहेगी।