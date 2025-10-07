  1. हिन्दी समाचार
  3. 07 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज नए अवसर मिल सकते हैं, साझेदारी के कार्यों में होगा लाभ…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

07 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज नए अवसर मिल सकते हैं, साझेदारी के कार्यों में होगा लाभ…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 07 अक्टूबर 2025

By शिव मौर्या 
07 अक्टूबर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कर्क राशि के लोगों को आज भाग्य का साथ मिलेगा।

मेष – ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। करियर में उन्नति के योग हैं। परिजनों से सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज धन प्राप्ति के संकेत हैं। कारोबार में लाभ संभव है। लेकिन व्यय बढ़ सकते हैं।

मिथुन – आज नई योजनाएँ बनेंगी। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क – आज भाग्य का साथ मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आज पिता या वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कन्या – आज कार्य में सफलता मिलेगी। पुराने विवाद समाप्त होंगे। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा।

तुला – आज लेन-देन के मामलों में सावधानी रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें।

वृश्चिक – आज नए अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु – आज कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। आज आर्थिक दृष्टि से लाभदायक दिन।

मकर – आज परिवार में शांति बनी रहेगी। आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

कुंभ – आज दिन मिश्रित रहेगा। योजनाएँ सफल होंगी लेकिन कुछ रुकावटें भी संभव।

मीन – आज धन लाभ के योग हैं। प्रेम जीवन में सुधार होगा। आज यात्रा शुभ रहेगी।

 

 

