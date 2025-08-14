14 अगस्त 2025 का राशिफल : गजलक्ष्मी योग के अनुपम संयोग से कुंभ सहित 5 राशियों को होगा अप्रत्याशित धन लाभ, वसुमान योग में विष्णु भगवान दिलाएंगे तरक्की

  1. हिन्दी समाचार
5 Lucky Zodiac Sign, 14 August 2025 : भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त दिन गुरुवार को चंद्रमा का गोचर मीन से मेष राशि में होने जा रहा है। आज चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु शुक्र के होने से वसुमान योग (Vasuman Yoga) का संयोग बनने जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

5 Lucky Zodiac Sign, 14 August 2025 : भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त दिन गुरुवार को चंद्रमा का गोचर मीन से मेष राशि में होने जा रहा है। आज चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु शुक्र के होने से वसुमान योग (Vasuman Yoga) का संयोग बनने जा रहा है। साथ ही गुरुवार के दिन शुक्र गुरु की युति होने से गजलक्ष्मी योग (Gajalakshmi Yoga) का शुभ संयोग बना हुआ है और आज के दिन रेवती उपरांत अश्विनी नक्षत्र के संयोग में रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग (Sarvartha Siddhi Yoga) का भी संयोग बना है। ऐसे में गजलक्ष्मी योग (Gajalakshmi Yoga)  के संयोग में कुंभ सहित 5 राशियों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है। ऐसे में आइये जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से अपना राशिफल।

मेष – आज अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें ,इससे मन शांत रहेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज दिन अच्छा बीतेगा।

वृषभ – आज छोटी-छोटी खुशियाँ प्रकृति में सैर, संगीत सुनना आदि आत्मा को शांत करेंगी। परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी।

मिथुन – आज अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होने से साफ़ सोच आएगी। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी।

कर्क – आज आपका आकर्षण आपको नए सहयोग प्रदान करेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नए लोगो से मिलना संभव हैं।

सिंह – आज देरी हुआ काम आपको बेहतर योजना बनाने का अवसर देगा । धैर्य बनाये रखें। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा।

कन्या – आपकी सहायता के लिए मिलने वाली कृतज्ञता मन को प्रसन्न करेगी। कोई पुराना रुका हुआ काम बन सकता हैं।

तुला – आज रचनात्मकता आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। आगे बढ़ने का समय है। आज व्यापार से धन लाभ होगा।

वृश्चिक – आज नए विकल्प या अवसर आज प्रसन्नता और संभावनाएं लाएंगे। घर परिवार में शांति बनी रहेगी।

धनु – आज परिस्थिति के प्रति आपकी लचीलेपन से बदलाव लाभदायक होंगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

मकर – आज का दिन अच्छा है नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं तो आज पूरी होगी। राजनीति में आपका दबदबा कायम रहेगा।

कुम्भ – आज निरंतर परिश्रम और दृढ़ता भविष्य की सफलता की नींव रखेगी। आज परिवार और सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा।

मीन – आज का दिन अच्छा हैं। आज आर्थिक लाभ होगा। आज व्यापार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज यात्रा कर सकते हैं।

