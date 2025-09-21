सुसाइड के लिए उकसाते हुए पति बना रहा था वीडियो, महिला ने फंदे से झूलकर दी जान

Delhi Suicide: दिल्ली में एक महिला ने कर्ज न चुका पाने और घरेलू कलह के कारण आत्म कर ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब वह सुसाइड करनी वाली थी तो उसे उकसाते हुए वीडियो बना रहा था। पीड़िता बिहार के भागलपुर की रहने वाली थी। फाइनेंस कंपनी से लिए चार लाख के लोन को लेकर पीड़िता की उसके पति के साथ अक्सर लड़ाई होती थी। जिससे परेशान होकर महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया।

जानकारी के अनुसार, मामला दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र का है। जहां पर भागलपुर के कहलगांव की रहने वाली चांदनी देवी ने अपने पति विद्यानंद राय के उकसाने पर फांसी लगाकर जान दे दी। इस दौरान आरोपी पति घटना का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। आरोपी है कि पति ने अपनी पत्नी को रोकने की बजाय आत्म हत्या के लिए उकसाया। मृतका तीन बच्चों की मां थी। सबसे छोटा बेटा 5 साल का है। वीडियो में पति बोलता रहा- ‘केवल फंदा ही बांधती रहोगी या लटकोगी भी…’ इस दौरान रो रहे अपने बच्चे को डांटकर कहता है- ‘क्यों रो रहे हो, जाती है तो जाने दो…।’ महिला की तड़प-तड़पकर मौत हो गई। आरोपी पति दिल्ली में सीएनजी ऑटो चलाता है। चांदनी के परिवार का दावा है कि वीडियो में विद्यानंद की आवाज सुनाई पड़ रही है।

बताया जा रहा है कि मृतका चांदनी देवी की शादी मुजफ्फरपुर जिले के पिपरा थाना क्षेत्र निवासी विद्यानंद राय से 12 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के भाई राकेश मंडल ने बताया कि महिला के देवर ने फोन करके बहन की मौत की खबर दी। आत्महत्या की वजह को लेकर भाई ने कहा कि विद्यानंद ने पत्नी चांदनी के नाम पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी से करीब चार लाख रुपए का लोन लिया था। जिसे वो चुका नहीं पा रहा था और फाइनेंस कर्मी लोन चुकाने का दबाव बना रहे थे। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होते थे।

पुलिस को पति के फोन से सुसाइड का वीडियो मिला है कि जिसमें महिला पंखे के हुक से चादर का फंदा बनाती दिख रही है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, महिला का डेड बॉडी मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों के तरफ से लिखित शिकायत नहीं की गई है। मृतका के परिजन डर और सबूतों के अभाव में थाने में लिखित शिकायत नहीं दे रहे हैं।