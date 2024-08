‘मैं सीजेआई हूं… कैब के लिए 500 रुपये भेज सकते हैं,’ SC ने चीफ जस्टिस के नाम पर ठगी को लेकर लिया एक्शन

Fraud in the name of CJI: देश में आएदिन साइबर फ्रॉड के नए मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें साइबर ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अगल-अलग तरीके अपनाते हैं। इसी कड़ी में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें साइबर ठग ने लोगों को मैसेज भेजकर 500 रुपये मांगे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है।