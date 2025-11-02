आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका फाइनल मैच नहीं हुआ तो ICC के पास ये विकल्प मौजूद, जानें- कैसे तय होगा विजेता

  1. हिन्दी समाचार
India vs South Africa, Women's World Cup Final: आज 2 नवंबर को इंडिया विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस टीम के बीच रविवार को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जाना है। यह मैच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते मैच के लिए टॉस भी नहीं हो पाया है। हालांकि, फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे का विकल्प मौजूद है।

पढ़ें :- IND vs SA Final Toss: फाइनल में साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए दो घंटे का अतिरिक्त समय उपलब्ध है। 20-20 ओवरों वाले मैच के लिए कट-ऑफ समय रात 9:08 बजे है। अगर मैच शुरू होता है और फिर से बारिश होती है, तो रिज़र्व डे की बात होगी। वे पहले आज नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कट-ऑफ समय तक भी मैच शुरू नहीं होता है, तो उसे रिज़र्व डे पर ले जाया जाएगा।

अगर रिजर्व डे पर भी नहीं हो पाया मैच? 

आज मैच पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, और ओवरों में आवश्यक कटौती की जाएगी। केवल तभी जब निर्धारित दिन पर मैच के लिए आवश्यक न्यूनतम ओवर नहीं फेंके जा सकेंगे, तो मैच रिजर्व डे पर पूरा किया जाएगा। अगर मैच रद्द हो जाता है या रिजर्व डे के अंत तक कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।

पढ़ें :- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल का बदला टाइम, अब इतने बजे शुरू होगा मैच
