IND vs AFG Test, ODI Series schedule: भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट व वनडे सीरीज का ऐलान, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

IND vs AFG Test, ODI Series schedule : अफ़गानिस्तान की पुरुष टीम इस साल जून में भारत का दौरा करने वाली है। इस दौरे पर भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। जिसके शेड्यूल की घोषणा बीसीसीआई ने सोमवार को कर दी है।
IND vs AFG Test, ODI Series schedule : अफ़गानिस्तान की पुरुष टीम इस साल जून में भारत का दौरा करने वाली है। इस दौरे पर भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। जिसके शेड्यूल की घोषणा बीसीसीआई ने सोमवार को कर दी है।
बीसीसीआई की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, जून में भारत और अफ़गानिस्तान बीच पहले एक टेस्ट मैच खेलेगा, जिसके बाद तीन मैचों की वन-डे इंटरनेशनल (ODI) सीरीज़ होगी। टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून, 2026 तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। वनडे सीरीज़ 14 जून, 2026 को धर्मशाला में शुरू होगी, जिसके बाद के मैच लखनऊ और चेन्नई में होंगे। सभी वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे।
🚨 News 🚨
Here's a look at the schedule for Afghanistan Men’s Team’s tour of India in June 2026 🗓️
Details ▶️ https://t.co/OkJVip4AhJ#TeamIndia | #INDvAFG pic.twitter.com/CQhIliTf2E
पढ़ें :- BCCI Central Contract 2025-26 : रोहित-कोहली से छिन सकता है ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट, इस कटैगरी में होंगे डिमोट
— BCCI (@BCCI) March 2, 2026
भारत बनाम अफगानिस्तान, टेस्ट और वनडे सीरीज का शेड्यूल
एक मात्र टेस्ट : शनिवार 06 जून 2026 सुबह 9:30 बजे, न्यू चंडीगढ़
पहला वनडे : रविवार 14 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे, धर्मशाला
दूसरा वनडे : बुधवार 17 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे, लखनऊ
तीसरा वनडे : शनिवार 20 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे, चेन्नई