IND vs AUS Match Resume: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मैच फिर हुआ शुरू; ओवर घटाए गए, DLS नियम लागू

IND vs AUS Match Resume: पर्थ में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहले वनडे मैच में बारिश बार-बार बाधा डाल रही है। जिसके चलते मैच को रोकना पड़ा, लेकिन खेल दोबारा शुरू हो गया है। वहीं, देरी के चलते खेल के ओवरों में कटौती की गयी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में डीएलएस नियम के अनुसार लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा।

क्रिकबज के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहले वनडे मैच दोपहर 12:20 बजे (स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:50 बजे) शुरू होगा। इसे घटाकर 35 ओवर का कर दिया गया है। प्रत्येक गेंदबाज़ अधिकतम 7 ओवर ही गेंदबाजी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया डीएलएस पद्धति के अनुसार संशोधित स्कोर का पीछा करेगा। पारी का ब्रेक 20 मिनट का होगा। बता दें कि खेल रोके जाने तक भारतीय टीम ने 11.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 37 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल नाबाद हैं।

भारत की खराब शुरुआत

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के दो ओपनर- रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल, सूझबुझ के साथ शुरुआत की, लेकिन 4 ओवर की चौथी गेंद पर जोश हेजलवुड ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। रोहित शर्मा पहले वनडे में 14 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। उस समय टीम का स्कोर 13 रन था। फिर 21 रन के स्कोर पर विराट कोहली 8 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत को दूसरा झटका मिचेल स्टार्क ने दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 25 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा। गिल 18 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए।