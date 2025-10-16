IND vs AUS: कब, कितने बजे और कहां देख पाएंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज? जानें- पूरी डिटेल्स

  1. हिन्दी समाचार
IND vs AUS ODI Date, Timing and Live Streaming Details: भारतीय टीम आगामी वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। तीन वनडे मैचों सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाना है, जहां मेहमान टीम पहला वनडे खेलेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के मैचों के शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच, रविवार 19 अक्टूबर 2025 को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

दूसरा वनडे: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच, गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

तीसरा वनडे: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहला वनडे मैच, शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा, जबकि मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारतीय स्क्वाड: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।

ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू कुह्नमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क।

