IND vs NAM Live : आज भारत की टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NAM Live : आज भारत टी20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। मुंबई में यूएसए के खिलाफ मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। ऐसे में उन्हें छोटी टीमों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस मैच में भारत जीतकर ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेग। अगर नामीबिया की टीम जीत दर्ज करती है तो यह एक बड़ा उलटफेर होगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs NAM : भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच गुरुवार 12 फरवरी को खेला जाएगा।

IND vs NAM : भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs NAM : भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा? 

भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा।

IND vs NAM : भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी? 

भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs NAM : भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच को टीवी पर किस चैनल पर लाइव देख सकेंगे? 

भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

IND vs NAM : भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम नामीबिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

