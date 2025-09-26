IND vs SL: आज एशिया कप में श्रीलंका से भिड़ेगा भारत, प्लेइंग इलवेन में हो सकते हैं बड़े बदलाव

  1. हिन्दी समाचार
IND vs SL Asia Cup 2025: आज भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों के लिए हार या जीत ज्यादा मायने नहीं रखेगी, क्योंकि भारत पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जबकि श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। हालांकि, फाइनल से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इसे एक वार्मअप के रूप में खेलेगी। जहां अब तक हुई गलतियों के सुधार पर फोकस होगा।

दरअसल, एशिया कप 2025 में भारत एक मात्र ऐसी टीम है, जिसने कोई भी मैच नहीं गंवाया है। जिसकी वजह से उनकी कई गलतियां छुपती रही हैं। भारतीय टीम ने पांच मैचों में सबसे ज्यादा 12 कैच छोड़े हैं, जो सबसे बेहतरीन फील्डिंग साइड में से एक के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा, टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को छोड़ दें तो बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव बार-बार बल्ले नाकाम रहे हैं। वहीं, संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बेंच पर बैठे रिंकू सिंह और जितेश शर्मा को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। फाइनल से पहले जसप्रीत बुमराह को एक और बार आराम दिया जा सकता है।

श्रीलंका के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

भारत बनाम श्रीलंका एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम श्रीलंका एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम श्रीलंका एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम श्रीलंका एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच शुक्रवार को भारतीय समयानुसार, शाम 08:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पर पहले टॉस होगा।

भारत बनाम श्रीलंका एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच ए मैच कैसे देखें? 

भारत बनाम श्रीलंका एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर स्ट्रीम किया जाएगा।

