India Squad for Australia Tour: गिल कप्तान और अय्यर बनें उपकप्तान, बुमराह वनडे सीरीज से बाहर; ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India Squad for Australia Tour: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई ने शनिवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत द्विपक्षीय सीरीज में अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन एकदिवसीय और पाँच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच शामिल हैं। इस दौरे पर वनडे टीम की कमान शुबमन गिल के हाथों में होगी, जबकि श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। हालांकि, वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह नहीं दी गयी है।
भारतीय टीम अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जिसकी शुरुआत वनडे सीरीज से होगी, जिसके मैच 19 अक्टूबर (पर्थ), 23 अक्टूबर (एडिलेड) और 25 अक्टूबर (सिडनी) में खेले जाएंगे। इस सीरीज में फैंस भारतीय टीम के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बाद नीली जर्सी में देखेंगे। मोहम्मद सिराज की वनडे टीम में वापसी हुई है। यशस्वी जयसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर शामिल किया गया है। केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में होंगे। उनके अलावा, ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। चोटिल हार्दिक पांड्या की गैर-मौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में मौका मिला है।
वनडे सीरीज के बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पांच मैचों की टी20 सीरीज़ खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भी बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जिसमें जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। टी20आई स्क्वाड में लगभग वही टीम है, जो एशिया कप 2025 में खेली थी। सिर्फ दो बदलावों में पांड्या की जगह रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की वापसी शामिल हैं।
भारत की वनडे टीम: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल।
भारत की T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, वनडे सीरीज का शेड्यूल
रविवार 19 अक्टूबर, पहला वनडे पर्थ
गुरुवार 23 अक्टूबर, दूसरा वनडे एडिलेड
शनिवार 25 अक्टूबर, तीसरा वनडे सिडनी
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, टी20आई सीरीज का शेड्यूल
बुधवार 29 अक्टूबर, पहला टी20 मैच कैनबरा
शुक्रवार 31 अक्टूबर, दूसरा टी20 मैच मेलबर्न
रविवार 2 नवंबर, तीसरा टी20 मैच होबार्ट
गुरुवार 6 नवंबर, चौथा टी20 मैच गोल्ड कोस्ट
शनिवार 8 नवंबर, पाँचवाँ टी20 मैच ब्रिस्बेन