भारत अंतरिक्ष से पृथ्वी की करेगा निगरानी, इसरो-नासा का मिशन ‘निसार’ लॉन्च

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बुधवार को नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन का प्रक्षेपण किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बुधवार शाम 5:40 बजे निसार को जीएसएलवी-एस16 रॉकेट के जरिये लॉन्च किया गया। यह पहला ऐसा मिशन है जिसमें पहली बार किसी जीएसएलवी रॉकेट के जरिये ऐसे उपग्रह को सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट (सूर्य-स्थिर कक्ष) में स्थापित किया जाएगा।

LIVE: We're launching an Earth-observing satellite with @ISRO to map surface changes in unprecedented detail. NISAR will help manage crops, monitor natural hazards, and track sea ice and glaciers.

Liftoff from India is scheduled for 8:10am ET (1210 UTC). https://t.co/M5cECyAAFg

— NASA (@NASA) July 30, 2025