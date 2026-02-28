  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. भारत सरकार मिडिल ईस्ट में हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत और पहले कदम उठाए : LoP राहुल गांधी

भारत सरकार मिडिल ईस्ट में हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत और पहले कदम उठाए : LoP राहुल गांधी

US-Israeli strikes : अमेरिका और इजरायल की ओर ईरान पर किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस हमले में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को बाहर न निकलने की सलाह दी है। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत सरकार से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

US-Israeli strikes : अमेरिका और इजरायल की ओर ईरान पर किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस हमले में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को बाहर न निकलने की सलाह दी है। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत सरकार से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।

पढ़ें :- अमेरिका का सामान, भारत आएगा और हमारे किसान तबाह हो जाएंगे...राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “US-इज़राइल और ईरान के बीच तेज़ी से बढ़ती दुश्मनी बहुत चिंता की बात है। मिडिल ईस्ट में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से गुज़ारिश करता हूँ कि वह हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत और पहले से कदम उठाए।”

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी में कहा, “बदलते हालात को देखते हुए, ईरान में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें, गैर-ज़रूरी मूवमेंट से बचें और जितना हो सके घर के अंदर रहें। भारतीय भी खबरों पर नज़र रख सकते हैं, हालात के बारे में जानकारी रख सकते हैं और भारतीय दूतावास से किसी भी आगे की गाइडेंस का इंतज़ार कर सकते हैं। दूतावास की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई हैं- +989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359

पढ़ें :- दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती : राहुल गांधी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Israel-Iran War: ईरान-इजरायल और यूएस के बीच बढ़ रहा तनाव, बमबारी में अब तक 51 छात्राओं समेत 54 की मौत

Israel-Iran War: ईरान-इजरायल और यूएस के बीच बढ़ रहा तनाव, बमबारी में...

भारत सरकार मिडिल ईस्ट में हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत और पहले कदम उठाए : LoP राहुल गांधी

भारत सरकार मिडिल ईस्ट में हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत...

ईरान पर हमले के बाद कांग्रेस बोली- PM मोदी का इजरायल दौरा भारत की निष्पक्षता पर शक पैदा करेगा

ईरान पर हमले के बाद कांग्रेस बोली- PM मोदी का इजरायल दौरा...

Israel-Iran Tensions: ईरान पर हमले के बाद भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, कहा-सावधानी बरतें और रहें सतर्क

Israel-Iran Tensions: ईरान पर हमले के बाद भारतीय दूतावास ने जारी की...

तेल अविव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट लौटी दिल्ली, इज़राइल में एयरस्पेस बंद

तेल अविव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट लौटी दिल्ली, इज़राइल में...

US-इजरायल ने एक साथ ईरान पर किया हमला, राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसी हेडक्वार्टर को बनाया निशाना

US-इजरायल ने एक साथ ईरान पर किया हमला, राष्ट्रपति भवन और खुफिया...