भारत सरकार मिडिल ईस्ट में हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत और पहले कदम उठाए : LoP राहुल गांधी

US-Israeli strikes : अमेरिका और इजरायल की ओर ईरान पर किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस हमले में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को बाहर न निकलने की सलाह दी है। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत सरकार से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “US-इज़राइल और ईरान के बीच तेज़ी से बढ़ती दुश्मनी बहुत चिंता की बात है। मिडिल ईस्ट में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से गुज़ारिश करता हूँ कि वह हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत और पहले से कदम उठाए।”
The rapidly escalating hostilities between US-Israel and Iran are deeply concerning.
The safety and security of every Indian citizen across the Middle East must be our highest priority.
I urge the Government of India to take immediate and proactive measures to safeguard our…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 28, 2026
भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी
तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी में कहा, “बदलते हालात को देखते हुए, ईरान में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें, गैर-ज़रूरी मूवमेंट से बचें और जितना हो सके घर के अंदर रहें। भारतीय भी खबरों पर नज़र रख सकते हैं, हालात के बारे में जानकारी रख सकते हैं और भारतीय दूतावास से किसी भी आगे की गाइडेंस का इंतज़ार कर सकते हैं। दूतावास की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई हैं- +989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359