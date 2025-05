भारत का पहला Snapdragon 8s Gen 4-पावर्ड स्मार्टफोन इस महीने होगा लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

iQOO Neo 10 India Launch Date: वीवो की सहायक कंपनी – iQOO ने चीन में डेब्यू के बाद भारतीय बाजार में अपने iQOO Neo 10 स्मार्टफोन को पेश करने की आधिकारिक घोषणा की थी। इसके साथ ही फोन का अमेज़न लैंडिंग पेज भी देश में लाइव हो गया था। वहीं, कंपनी ने iQOO Neo 10 की भारत में लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। फोन के कुछ प्रमुख प्रदर्शन स्पेक्स को भी टीज़ किया है।

iQOO इंडिया के सीईओ निपुण मार्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपकमिंग डिवाइस का टीज़र इमेज शेयर किया है। जिससे कंफर्म हो गया है कि iQOO Neo 10 भारत में 26 मई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। ब्रांड इसे Snapdragon 8s Gen 4 चिप का उपयोग करने वाले देश के पहले स्मार्टफोन के रूप में पेश करेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि iQOO Neo 10 का चीनी वेरिएंट क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिप द्वारा संचालित है।

iQOO Neo 10 का भारतीय वेरिएंट शक्तिशाली प्रोसेसर के अलावा, iQOO की Q1 सुपर कंप्यूटिंग चिप भी डिवाइस के भीतर सुसज्जित होगी, जो ‘डुअल चिप पावर’ के साथ शीर्ष प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। अमेज़न लैंडिंग पेज के अनुसार, यह अपने सेगमेंट का सबसे तेज़ स्मार्टफोन है, जिसका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 2.xx मिलियन से ज़्यादा है। डिवाइस पर 31% बेहतर CPU परफॉरमेंस और 49% बेहतर GPU परफॉरमेंस की गारंटी है, और इसे LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा जाएगा – जो 36% बेहतर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड और 49% बेहतर ऐप इंस्टॉल स्पीड का आश्वासन देता है।

India’s first smartphone with Snapdragon 8s Gen 4! 🚀

Gear up: Power-packed performance ahead.#iQOONeo10 #DualChipPower pic.twitter.com/UjgN5tpFSl

— Nipun Marya (@nipunmarya) May 8, 2025