Infinix GT 30 Pro स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

Tech News: Infinix GT 30 Pro स्मार्टफोन के कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किए जाने के बाद इंडियन मार्केट में इसकी एंट्री होने जा रही है। ब्रांड ने मंगलवार (20 मई) को आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Infinix GT 30 Pro जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। भारत से पहले यह डिवाइस 21 मई को स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे मलेशियाई बाजार में पेश किया जाएगा।

इंफिनिक्स ने अपने अपकमिंग डिवाइस Infinix GT 30 Pro की टीजर इमेज साझा कर रहा है, जिससे पता चला है कि डिवाइस RGB लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ आएगा। ऐसा लगता है कि अपकमिंग स्मार्टफोन ब्लैक और ग्रे कलर ऑप्शन में आएगा। डिवाइस को आधिकारिक तौर पर मीडियाटेक डाइमेंशन 8350 SoC द्वारा संचालित होने की पुष्टि की गई है। इसमें कैपेसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स की सुविधा होने की भी पुष्टि की गई है।

अब तक, इस आगामी स्मार्टफोन को कई सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं- गीकबेंच, टीयूवी रीनलैंड, ब्लूटूथ एसआईजी, ईईसी, गूगल प्ले कंसोल और आईएमईआई। डिवाइस में AMOLED 1.5K डिस्प्ले, LPDDR5x रैम, UFS 4.0 स्टोरेज, 5500 mAh की बैटरी और 108MP का डुअल कैमरा सिस्टम होने की उम्मीद है।

— Infinix India (@InfinixIndia) May 20, 2025