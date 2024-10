Infinix ZERO Flip भारत में हुआ लॉन्च: कंपनी दे रही 5000 रुपये का डिस्काउंट; चेक करें डिटेल्स

Infinix ZERO Flip launched in India: दिवाली से पहले इनफिनिक्स ने भारत में अपने पहले फ्लिप फोन Infinix ZERO Flip को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नए फोन को अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लाया है जो कि सैमसंग और मोटोरोला के फ्लिप फोन की तुलना में कम हैं। साथ ही लॉन्च ऑफर के तहत 5000 रुपये का बैंक ऑफर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आइये, Infinix ZERO Flip के स्पेक्स और प्राइस डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं-