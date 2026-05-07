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Instagram Update : इंस्टाग्राम AI क्रिएटर्स को लेबल करना शुरू कर दिया, मेटा ला रहा है नया फीचर

Instagram Update , . सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम अब तेजी से बढ़ रहे AI-generated कंटेंट को पहचानने के लिए नया कदम उठा रहा है।

By अनूप कुमार 
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Instagram Update :  सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम अब तेजी से बढ़ रहे AI-generated कंटेंट को पहचानने के लिए नया कदम उठा रहा है। कंपनी यूजर्स की की मदद के लिए नए ‘AI Creator’ लेबल की टेस्टिंग कर रही है, जिसकी मदद से यूजर्स आसानी से समझ पाएंगे कि कौन-सा कंटेंट इंसान ने बनाया है और कौन-सा AI की मदद से तैयार किया गया है। इंस्टाग्राम का कहना है कि इस फीचर का मकसद लोगों को ज्यादा पारदर्शिता देना है, न कि AI कंटेंट को रोकना।

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सोशल मीडिया पर AI से बने कंटेंट , ऑनलाइन AI से बनी पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जिससे यह पहचानना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सा कंटेंट इंसान ने बनाया है और कौन सा AI ने। उदाहरण के लिए, जब हमारी फ़ीड पर कोई एनीमे, स्केच या आर्टवर्क दिखता है, तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि क्या इसे AI ने बनाया है। कभी पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाए जाने वाले ये आर्ट फ़ॉर्म अब तेज़ी से AI द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब, ऐसा लगता है कि Instagram इस चिंता को दूर करने की कोशिश कर रहा है।

Meta के मालिकाना हक वाले इस प्लेटफ़ॉर्म ने उन अकाउंट के लिए एक नया “AI creator” लेबल टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो नियमित रूप से AI से बना कंटेंट शेयर करते हैं। इस कदम के साथ, कंपनी का मकसद AI से बनी चीज़ों को सेंसर करना नहीं है। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि कंपनी यह मानती है कि AI एक उपयोगी टूल हो सकता है — एक ऐसा टूल जो इंसानी विचारों को विज़ुअल रूप देने में मदद करता है — और साथ ही यूज़र्स के लिए ज़्यादा पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है।

इसी सोच के साथ Instagram ने ‘AI Creator’ लेबल की शुरुआत की है। यह फीचर फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और अभी सीमित यूजर्स को दिया गया है। आने वाले हफ्तों में इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। खास बात यह है कि यह फीचर पूरी तरह ऑप्शनल होगा यानी यूजर्स चाहें तो ही अपने अकाउंट पर यह लेबल लगा सकते हैं।

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