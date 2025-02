24 कैरेट गोल्ड से बनें iPhone 16 Pro व Pro Max लॉन्च, जानिए सामान्य मॉडल से कितना महंगा

Golden iPhone 16 Pro and Golden iPhone 16 Pro Max Price: पिछले साल पॉपुलर टेक ब्रांड एपल ने अपने फ्लैगशिप आईफोन 16 सीरीज के तहत चार स्मार्टफोन पेश किए थे। इस लाइनअप में चार स्मार्टफोन iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max मार्केट में उतारा था। वहीं, अब गोल्ड से बनें iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max को लॉन्च किया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई बेस्ड कंपनी Caviar ने iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max के नए मॉडल पर 24k गोल्ड चढ़ाया है। इन स्मार्टफोंस के साइड फ्रेम पर पर्सनल एन्ग्रेविंग भी करवाई जा सकती है। साथ ही डिजाइन एलिमेंट को भी मॉडीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा, यूजर अपनी कंपनी या ब्रांड का लोगो भी लगवा सकते हैं। फिलहाल इनके बैक पैनल पर Bitcoin का 3D लोगो लगाया है तथा फोन की रियर लुक ब्लॉकचेन पैटर्न वाली है। अभी कंपनी गोल्ड वाले आईफोन की सिर्फ 47 यूनिट्स ही बनाएगी। Caviar ब्रांड का कहना है कि 24 कैरेट गोल्ड वाले iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max मॉडल्स में और भी कस्टमाइजेशन संभव है।

गोल्ड वाले iPhone 16 Pro का प्राइस vs सामान्य iPhone 16 Pro का प्राइस

गोल्ड वाला 128GB = $11,130 डॉलर (तकरीबन ₹9,79,240) vs सामान्य 128GB = 1,19,900 रुपये

गोल्ड वाला 256GB = $11,410 डॉलर (तकरीबन ₹9,88,770) vs सामान्य 256GB = 1,29,900 रुपये

गोल्ड वाला 512GB = $11,770 डॉलर (तकरीबन ₹10,19,970) vs सामान्य 512GB = 1,49,900 रुपये

गोल्ड वाला 1TB = $12,130 डॉलर (तकरीबन ₹10,51,170) vs सामान्य 1TB = 1,69,900 रुपये

गोल्ड वाले iPhone 16 Pro Max का प्राइस vs सामान्य iPhone 16 Pro Max का प्राइस

गोल्ड वाला 256GB = $11,910 डॉलर (तकरीबन ₹10,32,100) vs सामान्य 256GB = 1,44,900 रुपये

गोल्ड वाला 512GB = $12,270 डॉलर (तकरीबन ₹10,63,300) vs सामान्य 512GB = 1,64,900 रुपये

गोल्ड वाला 1TB = $12,630 डॉलर (तकरीबन ₹10,94,500) vs सामान्य 1TB = 1,84,900 रुपये