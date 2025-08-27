  1. हिन्दी समाचार
  3. iPhone 17 Series Launch Date: एपल के Awe Dropping इवेंट का ऐलान, इस दिन लॉन्च होगी आईफोन 17 सीरीज़

iPhone 17 Series Launch Date: एपल की संभावित आईफोन 17 सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आयी है। यह सीरीज 9 सितंबर को लॉन्च हो सकती है, क्योंकि Apple के CEO टिम कुक ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Apple 9 सितंबर को एक शानदार इवेंट आयोजित करेगा। जिसमें इस सीरीज के पेश होने की पूरी संभावना है।

पिछले साल, एपल ने 9 सितंबर को अपनी आईफोन 16 सीरीज (iPhone 16 Series) का अनावरण किया था। अब कंपनी ने अपने इवेंट की तारीख इस बार भी 9 सितंबर ही चुनी है। माना जा रहा है कि कंपनी के अगली फ्लैगशिप iPhone 17 सीरीज़ के लॉन्च के लिए यही तारीख होगी। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे पीटी (भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे) एप्पल पार्क स्थित स्टीव जॉब्स थिएटर में शुरू होगा। जिसको ‘Awe dropping Apple Event’ नाम दिया गया है।

एपल के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण apple.com या एप्पल टीवी ऐप पर किया जाएगा। घोषणा पोस्ट में, एक चमकता हुआ एप्पल लोगो देखा जा सकता है। अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि इस कार्यक्रम में कौन से डिवाइस पेश किए जाएँगे। लेकिन पिछली रिपोर्ट्स और अफवाहों से संकेत मिल रहे हैं कि एपल बहुप्रतीक्षित iPhone 17 सीरीज़, AirPods Pro 3, नई Apple Watch सीरीज़ और भी बहुत कुछ लॉन्च कर सकता है।

आगामी iPhone सीरीज़ में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल होने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में इस निर्धारित कार्यक्रम के बारे में और जानकारी मिल सकती है।

