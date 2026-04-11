IPL Double Header Match: आज आईपीएल में खेले जाएंगे दो मुकाबले, जानें- कब, कहां और किसके बीच होगी भिड़ंत

IPL Double Header Match : आज (11 अप्रैल) को आईपीएल 2026 में डबल मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें दोपहर का मुकाबला न्यू चंडीगढ़ खेला जाना है और शाम का मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इन दोनों मुकाबलों में पंजाब किंग्स का आमना-सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होना है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स से होने वाली है। आइये जानते हैं कि 11 अप्रैल को आईपीएल 2026 में डबल मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे और इन मैचों को कैसे लाइव देख सकेंगे-

PBKS vs SRH : पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का 17वां मैच कब खेला जाएगा?

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का 17वां मैच शनिवार 11 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

PBKS vs SRH : पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का 17वां मैच कहां खेला जाएगा?

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का 17वां मैच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

PBKS vs SRH : पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 के 17वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 के 17वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.00 बजे होगा।

PBKS vs SRH : पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 के 17वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 के 16वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे फेंकी जाएगी।

PBKS vs SRH : पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 के 17वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 के 17वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

PBKS vs SRH : पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 के 17वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 के 17वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

CSK vs DC : चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 18वां मैच कब खेला जाएगा?

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 18वां मैच शनिवार 11 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

CSK vs DC : चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 18वां मैच कहां खेला जाएगा?

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 18वां मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

CSK vs DC : चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 18वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 18वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

CSK vs DC : चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 18वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 18वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

CSK vs DC : चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 18वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 18वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

CSK vs DC : चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 18वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 18वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।