iQOO Z11x 5G : आईक्यूओओ Z11x 5G भारत में लॉन्च, डिजाइन और कीमत सहित जानें  फीचर्स

iQOO Z11x 5G : iQOO ने भारत में Z11x 5G लॉन्च किया है , जो कंपनी की Z11 सीरीज़ का नवीनतम मॉडल स्मार्टफोन है। कंपनी का कहना है कि यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग और लंबे बैटरी बैकअप वाला फोन चाहते हैं। यह हैंडसेट कई अलग-अलग स्टोरेज साइज़ और दो रंगों में उपलब्ध होगा और जल्द ही एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में।

स्क्रीन

iQOO Z11x 5G 8GB + 256GB प्रिज्मैटिक ग्रीन रंग में उपलब्ध है। इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 2408×1080 पिक्सल रिजॉल्यूशन वाली 6.76 इंच की बड़ी FHD+ स्क्रीन है, जो इसके पिछले मॉडल से बड़ी और चमकदार है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक है, जो Z10x से बेहतर है।

कीमत और उपलब्धता

भारत में iQOO Z11x 5G को तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें-

6GB RAM + 128GB स्टोरेज – 18,999 रुपये

8GB RAM + 128GB स्टोरेज – 20,999 रुपये

8GB RAM + 256GB स्टोरेज – 22,999 रुपये

इस फोन में पिछले मॉडल के Dimensity 7300 प्रोसेसर के मुकाबले MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB तक रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। फोन Android 16 पर OriginOS 6 के साथ चलता है। फोन को 2 साल तक Android अपडेट और 4 साल तक सुरक्षा अपडेट मिलेंगे।



कैमरा

इस फोन में पंच-होल के अंदर 32MP का फ्रंट कैमरा है, जो पिछले मॉडल के 8MP से एक बड़ा अपग्रेड है, और अब यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। ईयरपीस ऊपरी किनारे पर है और सेकेंडरी स्पीकर का भी काम करता है। स्क्रीन के नीचे एक पतला बेज़ल है।

यह स्मार्टफोन भारत में 16 मार्च को दोपहर 12 बजे (according to Indian time) से Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ग्राहक Axis Bank और SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 2,000 रुपये तक की तत्काल छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। यह डिवाइस प्रिज्मेटिक ग्रीन और टाइटन ब्लैक रंग विकल्पों में उपलब्ध है।