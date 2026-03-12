  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. iQOO Z11x 5G : आईक्यूओओ Z11x 5G भारत में लॉन्च, डिजाइन और कीमत सहित जानें  फीचर्स

iQOO Z11x 5G : आईक्यूओओ Z11x 5G भारत में लॉन्च, डिजाइन और कीमत सहित जानें  फीचर्स

iQOO ने भारत में Z11x 5G लॉन्च किया है , जो कंपनी की Z11 सीरीज़ का नवीनतम मॉडल स्मार्टफोन है। कंपनी का कहना है कि यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग और लंबे बैटरी बैकअप वाला फोन चाहते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

iQOO Z11x 5G :  iQOO ने भारत में Z11x 5G लॉन्च किया है , जो कंपनी की Z11 सीरीज़ का नवीनतम मॉडल स्मार्टफोन है। कंपनी का कहना है कि यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग और लंबे बैटरी बैकअप वाला फोन चाहते हैं।  यह हैंडसेट कई अलग-अलग स्टोरेज साइज़ और दो रंगों में उपलब्ध होगा और जल्द ही एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में।
स्क्रीन
iQOO Z11x 5G 8GB + 256GB प्रिज्मैटिक ग्रीन रंग में उपलब्ध है। इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 2408×1080 पिक्सल रिजॉल्यूशन वाली 6.76 इंच की बड़ी FHD+ स्क्रीन है, जो इसके पिछले मॉडल से बड़ी और चमकदार है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक है, जो Z10x से बेहतर है।

पढ़ें :- Chrome browser inbuilt Gemini : क्रोम ब्राउजर में मिलेगा इनबिल्ट Gemini, भारतीय भाषाओं के समर्थन के साथ किया पेश

कीमत और उपलब्धता
भारत में iQOO Z11x 5G को तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें-

6GB RAM + 128GB स्टोरेज – 18,999 रुपये
8GB RAM + 128GB स्टोरेज – 20,999 रुपये
8GB RAM + 256GB स्टोरेज – 22,999 रुपये

इस फोन में पिछले मॉडल के Dimensity 7300 प्रोसेसर के मुकाबले MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB तक रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। फोन Android 16 पर OriginOS 6 के साथ चलता है। फोन को 2 साल तक Android अपडेट और 4 साल तक सुरक्षा अपडेट मिलेंगे।
 

कैमरा
इस फोन में पंच-होल के अंदर 32MP का फ्रंट कैमरा है, जो पिछले मॉडल के 8MP से एक बड़ा अपग्रेड है, और अब यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। ईयरपीस ऊपरी किनारे पर है और सेकेंडरी स्पीकर का भी काम करता है। स्क्रीन के नीचे एक पतला बेज़ल है।

पढ़ें :- MediaTek Dimensity 7360 Turbo SoC और 6.75 इंच Dotch LCD डिस्प्ले के साथ Vivo Y51 Pro भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत

यह स्मार्टफोन भारत में 16 मार्च को दोपहर 12 बजे (according to Indian time) से Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ग्राहक Axis Bank और SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 2,000 रुपये तक की तत्काल छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। यह डिवाइस प्रिज्मेटिक ग्रीन और टाइटन ब्लैक रंग विकल्पों में उपलब्ध है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

iQOO Z11x 5G : आईक्यूओओ Z11x 5G भारत में लॉन्च, डिजाइन और कीमत सहित जानें  फीचर्स

iQOO Z11x 5G : आईक्यूओओ Z11x 5G भारत में लॉन्च, डिजाइन और...

Chrome browser inbuilt Gemini : क्रोम ब्राउजर में मिलेगा इनबिल्ट Gemini, भारतीय भाषाओं के समर्थन के साथ किया पेश

Chrome browser inbuilt Gemini : क्रोम ब्राउजर में मिलेगा इनबिल्ट Gemini, भारतीय...

MediaTek Dimensity 7360 Turbo SoC और 6.75 इंच Dotch LCD डिस्प्ले के साथ Vivo Y51 Pro भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत

MediaTek Dimensity 7360 Turbo SoC और 6.75 इंच Dotch LCD डिस्प्ले के...

'प्रीपेड रिचार्ज कस्टमर्स के साथ हो रही लूट...' संसद में राघव चड्ढा ने उठाया इनकमिंग बंद होने और सिर्फ 28 दिन की वैधता का मुद्दा

'प्रीपेड रिचार्ज कस्टमर्स के साथ हो रही लूट...' संसद में राघव चड्ढा...

Oppo- OnePlus smartphones : इस तारीख से महंगे हो रहे OPPO और OnePlus के स्मार्टफोन्स!,जानें कीमतों पर कितना पड़ेगा असर

Oppo- OnePlus smartphones : इस तारीख से महंगे हो रहे OPPO और...

6300 mAh बैटरी और Unisoc T8300 SoC के साथ POCO C85x 5G भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत और ऑफर

6300 mAh बैटरी और Unisoc T8300 SoC के साथ POCO C85x 5G...