  IIsraeli  Airstrikes On Lebanon : लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 4 की मौत , ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बनाया निशाना

IIsraeli  Airstrikes On Lebanon : लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 4 की मौत , ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बनाया निशाना

इजरायली हवाई हमलों की श्रृंखला में दक्षिणी लेबनान में चार लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। खबरों के अनुसार, रविवार को इजरायल के ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने लेबनान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में कई गाड़ियों को निशाना बनाया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

