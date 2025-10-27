IIsraeli  Airstrikes On Lebanon : लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 4 की मौत , ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बनाया निशाना

इजरायली हवाई हमलों की श्रृंखला में दक्षिणी लेबनान में चार लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। खबरों के अनुसार, रविवार को इजरायल के ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने लेबनान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में कई गाड़ियों को निशाना बनाया।

इस बीच, सुरक्षा सूत्रों ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि मृतकों में तीन हिज़्बुल्लाह के सदस्य थे और चौथा एक सीरियाई नागरिक था। वहीं, इजरायली सेना ने कहा कि उसने रविवार को दो बार हमले किए, जिनमें हिज़्बुल्लाह के एक अधिकारी और संगठन के लिए हथियार सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति की मौत हुई।

ये हमले लेबनान के ज़ावतार, कलैलेह, नक़ूरा और नबी शीट इलाकों में हुए। यह सप्ताह अब तक के सबसे घातक सप्ताहों में से एक बताया जा रहा है। लेबनानी अधिकारियों ने कहा कि इस हफ्ते इजराइल के हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है।

इजरायली सेना के प्रवक्ता अवीचाय अद्रई ने बताया कि कलैलेह में हिज़्बुल्लाह की रेडवान फोर्स के एक प्रमुख सदस्य को मार गिराया गया।

हताहतों में रदवान फोर्स की टैंक रोधी इकाई के कमांडर जैन अल-अबिदीन हुसैन फतूनी, रदवान के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अकरम अरबिया, हिजबुल्लाह के स्थानीय प्रतिनिधि अब्द महमूद अल-सय्यद और अली हुसैन अल-मौसावी शामिल हैं, जिन्हें इजरायल ने सीरिया और लेबनान के बीच सक्रिय हथियार तस्कर बताया है।