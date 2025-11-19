JDU ने नीतीश कुमार और BJP ने सम्राट चौधरी को चुना विधायक दल का नेता, कल लेंगे शपथ

पटना। बिहार में एनडीए सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। गुरुवार को एनडीए सरकार का शपथ समारोह है। इससे पहले जनता दल यूनाईटेड और भाजपा ने विधायक दल के नेता का चुनाव किया। जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुनाव। वहीं, भजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है।

बुधवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। 11:30 बजे जेडीयू के विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधायक श्याम रजक ने कहा कि बिहार की जनता उत्साहित है, उन्होंने नीतीश कुमार अपना नेता चुना है। मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की पहली और अंतिम पसंद नीतीश कुमार ही हैं।

वहीं, भाजपा के विधायकों की बैठक पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें भाजपा के विधायकों ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना। वहीं विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बिहार में एनडीए सरकार के गठन के लिए प्रभारी बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारती जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है और हमारे उपमुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम करने कार्य किया। वह (विजय कुमार सिन्हा) बहुत ही वरिष्ठ नेता है। उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति समर्थन मिला। मैं सम्राट चौधरी को विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी और उप नेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान करता हूं।