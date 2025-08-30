  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. JioFrames AI Smart glasses: रिलायंस जियो ने अपने AI-संचालित स्मार्ट ग्लासेस जियोफ्रेम्स का किया अनावरण

JioFrames AI Smart glasses: रिलायंस जियो ने अपने AI-संचालित स्मार्ट ग्लासेस जियोफ्रेम्स का किया अनावरण

JioFrames AI Smart Glasses: अपनी 48वीं वार्षिक आम बैठक में, रिलायंस जियो ने अपने नवीनतम इनोवेशन, जियोफ्रेम्स, की घोषणा की। यह AI-संचालित स्मार्ट ग्लास है जिसे विशेष रूप से भारतीय बाज़ार के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस डिवाइस के साथ, कंपनी स्मार्ट ग्लास सेगमेंट में प्रवेश करेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

JioFrames AI Smart Glasses: अपनी 48वीं वार्षिक आम बैठक में, रिलायंस जियो ने अपने नवीनतम इनोवेशन, जियोफ्रेम्स, की घोषणा की। यह AI-संचालित स्मार्ट ग्लास है जिसे विशेष रूप से भारतीय बाज़ार के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस डिवाइस के साथ, कंपनी स्मार्ट ग्लास सेगमेंट में प्रवेश करेगी।

पढ़ें :- अमित शाह के खिलाफ रिटायर्ड जजों के अभियान पर किरेन रिजीजू का फूटा गुस्सा, बोले-'यह ठीक नहीं'

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने जियोफ्रेम्स को “एक AI-संचालित वियरेबल प्लेटफ़ॉर्म, भारत के लिए बनाया गया एक इकोसिस्टम जिसमें कई भारतीय भाषाओं का समर्थन है,” बताया। यह एक हैंड्स-फ़्री, AI-संचालित साथी है जिसे भारत के रहने, काम करने और खेलने के तरीके के लिए डिज़ाइन किया गया है।

JioFrames के फीचर्स

JioFrames रीयल-टाइम भारतीय भाषा अनुवाद और वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा। इस वियरेबल के ज़रिए यूज़र्स तुरंत लाइव हो सकते हैं और अपनी दुनिया को सीधे दोस्तों और फ़ॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसे पहनना आसान है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हल्का बनाया गया है। आप इस डिवाइस पर तस्वीरें खींच सकते हैं और अपने पसंदीदा गाने स्ट्रीम कर सकते हैं।

Jio के Voice AI के साथ, आप अपनी पसंदीदा भाषा में कनेक्ट रह सकते हैं और साथ ही, सीखने को स्मार्ट और तनावमुक्त बना सकते हैं। Jio Voice AI आपको आपकी मीटिंग्स और कार्यों के बारे में भी सूचित करता है। फ़ोटो और वीडियो HD स्पष्टता में रिकॉर्ड किए जाएँगे। JioFrames आपको आपके कदमों की संख्या और स्वास्थ्य संबंधी सुझावों से संबंधित विवरण प्रदान करता है। रीयल-टाइम वॉइस और टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन के साथ, यह डिवाइस आपको विभिन्न भाषाओं में आसानी से संवाद करने में मदद करता है।

पढ़ें :- राष्ट्रप​ति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुसीबत, भारत से यूक्रेन खरीदता है सबसे अधिक तेल

इस आईवियर में इन-बिल्ट, ओपन-ईयर स्पीकर हैं जिनका उपयोग मीटिंग्स लेने, संगीत सुनने, पॉडकास्ट का आनंद लेने और यहाँ तक कि कॉल लेने के लिए भी किया जा सकता है। फिलहाल, कीमत और उपलब्धता की जानकारी अभी गुप्त रखी गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

JioFrames AI Smart glasses: रिलायंस जियो ने अपने AI-संचालित स्मार्ट ग्लासेस जियोफ्रेम्स का किया अनावरण

JioFrames AI Smart glasses: रिलायंस जियो ने अपने AI-संचालित स्मार्ट ग्लासेस जियोफ्रेम्स...

स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

स्काईवेस्ट एयरलाइन में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक

Chandrayaan-5 Mission: भारत-जापान साथ मिलकर चांद पर भेजेंगे 'चंद्रयान-5 मिशन', दोनों देशों के बीच हुई बड़ी डील

Chandrayaan-5 Mission: भारत-जापान साथ मिलकर चांद पर भेजेंगे 'चंद्रयान-5 मिशन', दोनों देशों...

World’s Slimmest Phone: भारत में 4 सितंबर को लॉन्च होगा दुनिया का सबसे पतला फोन, फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज लाइव

World’s Slimmest Phone: भारत में 4 सितंबर को लॉन्च होगा दुनिया का...

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापक के विद्यालय की छात्राओं को नक्षत्रशाला के उपकारणों की नहीं जानकारी, राजनितिक परिवार से जुड़े अध्यापक को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापक के विद्यालय की छात्राओं को नक्षत्रशाला...

सात साल बाद मिलेंगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, आपसी रिश्तों को देंगे नया मोड़

सात साल बाद मिलेंगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, आपसी रिश्तों को...