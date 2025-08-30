JioFrames AI Smart glasses: रिलायंस जियो ने अपने AI-संचालित स्मार्ट ग्लासेस जियोफ्रेम्स का किया अनावरण

JioFrames AI Smart Glasses: अपनी 48वीं वार्षिक आम बैठक में, रिलायंस जियो ने अपने नवीनतम इनोवेशन, जियोफ्रेम्स, की घोषणा की। यह AI-संचालित स्मार्ट ग्लास है जिसे विशेष रूप से भारतीय बाज़ार के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस डिवाइस के साथ, कंपनी स्मार्ट ग्लास सेगमेंट में प्रवेश करेगी।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने जियोफ्रेम्स को “एक AI-संचालित वियरेबल प्लेटफ़ॉर्म, भारत के लिए बनाया गया एक इकोसिस्टम जिसमें कई भारतीय भाषाओं का समर्थन है,” बताया। यह एक हैंड्स-फ़्री, AI-संचालित साथी है जिसे भारत के रहने, काम करने और खेलने के तरीके के लिए डिज़ाइन किया गया है।

JioFrames के फीचर्स

JioFrames रीयल-टाइम भारतीय भाषा अनुवाद और वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा। इस वियरेबल के ज़रिए यूज़र्स तुरंत लाइव हो सकते हैं और अपनी दुनिया को सीधे दोस्तों और फ़ॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसे पहनना आसान है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हल्का बनाया गया है। आप इस डिवाइस पर तस्वीरें खींच सकते हैं और अपने पसंदीदा गाने स्ट्रीम कर सकते हैं।

Jio के Voice AI के साथ, आप अपनी पसंदीदा भाषा में कनेक्ट रह सकते हैं और साथ ही, सीखने को स्मार्ट और तनावमुक्त बना सकते हैं। Jio Voice AI आपको आपकी मीटिंग्स और कार्यों के बारे में भी सूचित करता है। फ़ोटो और वीडियो HD स्पष्टता में रिकॉर्ड किए जाएँगे। JioFrames आपको आपके कदमों की संख्या और स्वास्थ्य संबंधी सुझावों से संबंधित विवरण प्रदान करता है। रीयल-टाइम वॉइस और टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन के साथ, यह डिवाइस आपको विभिन्न भाषाओं में आसानी से संवाद करने में मदद करता है।

इस आईवियर में इन-बिल्ट, ओपन-ईयर स्पीकर हैं जिनका उपयोग मीटिंग्स लेने, संगीत सुनने, पॉडकास्ट का आनंद लेने और यहाँ तक कि कॉल लेने के लिए भी किया जा सकता है। फिलहाल, कीमत और उपलब्धता की जानकारी अभी गुप्त रखी गई है।