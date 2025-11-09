खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़कर हो रहा अफसोस? बोले ‘मैंने अपना करियर दांव पर लगा दिया’

भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं उन्होंने छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। खेसारी लाल यादव ने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके तमाम वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें वह चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने कई इंटरव्यूज दिए और बताया कि अगर वह विधायक बन जाएंगे तो वह क्या करेंगे। इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। तो चलिये जानते हैं की आखिर अभिनेता ने क्या ऐसा बोल दिया जो वायरल हो गया।

खेसारी लाल यादव का वीडियो हो रहा वायरल

इस वायरल वीडियो में खेसारी काफी परेशान नज़र आ रहे हैं । एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं, ‘मैंने अपने करियर को दांव लगा दिया. सच पूछिए तो मैं अब 5 साल तक कुछ कमा नहीं पाऊंगा.’ खेसारी लाल यादव के इस वीडियो को देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वह चुनाव लड़कर अफसोस कर रहे हैं? उनके इस वीडियो के वायरल हो के बाद तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘जो राम का नहीं वो किसी काम नहीं.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘सब लालटेन के चक्कर में हुआ है.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘और राम मंदिर का विरोध करो.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘चोर का साथ दिया तो चोर ही बनेगा.’ हालांकि, खेसारी लाल यादव के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।

खेसारी लाल यादव अपने बयान पर हुए ट्रोल

बता दें कि खेसारी लाल यादव ने कहा था कि राम मंदिर भले ही आस्था से जुड़ा हुआ है लेकिन वहां पढ़कर कोई मास्टर या प्रोफेसर बन जाएगा क्या. इसके बाद खेसारी लाल यादव को जमकर ट्रोल किया गया था. वहीं, संत समाज ने उन्हें काफी सुनाया था और कहा था कि वोट के चक्कर में फालतू के बयान दे रहा है