  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़कर हो रहा अफसोस? बोले ‘मैंने अपना करियर दांव पर लगा दिया’

खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़कर हो रहा अफसोस? बोले ‘मैंने अपना करियर दांव पर लगा दिया’

भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी  किस्मत आज़मा रहे हैं  उन्होंने छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा है।  खेसारी लाल यादव ने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।  उनके तमाम वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें वह चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं।  इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने कई इंटरव्यूज दिए और बताया कि अगर वह विधायक बन जाएंगे तो वह क्या करेंगे।  इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। तो  चलिये जानते हैं की आखिर  अभिनेता ने क्या ऐसा बोल दिया जो वायरल हो गया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी  किस्मत आज़मा रहे हैं  उन्होंने छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा है।  खेसारी लाल यादव ने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।  उनके तमाम वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें वह चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं।  इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने कई इंटरव्यूज दिए और बताया कि अगर वह विधायक बन जाएंगे तो वह क्या करेंगे।  इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। तो  चलिये जानते हैं की आखिर  अभिनेता ने क्या ऐसा बोल दिया जो वायरल हो गया।

पढ़ें :- 'सबसे अश्लील गाने गाने वाला तेजस्वी के लिए कर रहा प्रचार...' निरहुआ ने खेसारी पर फिर साधा निशाना

 खेसारी लाल यादव का वीडियो हो रहा वायरल

इस वायरल वीडियो में  खेसारी काफी परेशान नज़र आ रहे हैं । एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं, ‘मैंने अपने करियर को दांव लगा दिया. सच पूछिए तो मैं अब 5 साल तक कुछ कमा नहीं पाऊंगा.’ खेसारी लाल यादव के इस वीडियो को देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वह चुनाव लड़कर अफसोस कर रहे हैं? उनके इस वीडियो के वायरल हो के बाद तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘जो राम का नहीं वो किसी काम नहीं.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘सब लालटेन के चक्कर में हुआ है.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘और राम मंदिर का विरोध करो.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘चोर का साथ दिया तो चोर ही बनेगा.’ हालांकि, खेसारी लाल यादव के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।

खेसारी लाल यादव अपने बयान पर हुए ट्रोल

बता दें कि खेसारी लाल यादव ने कहा था कि राम मंदिर भले ही आस्था से जुड़ा हुआ है लेकिन वहां पढ़कर कोई मास्टर या प्रोफेसर बन जाएगा क्या. इसके बाद खेसारी लाल यादव को जमकर ट्रोल किया गया था. वहीं, संत समाज ने उन्हें काफी सुनाया था और कहा था कि वोट के चक्कर में फालतू के बयान दे रहा है

पढ़ें :- Bihar Elections 2025 : बिहार के सियासी दंगल में सितारों की साख दांव पर, खेसारी, मैथिली से लेकर सीमा सिंह तक…

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिगबॉस से बेघर होने से पहले Abhishek Bajaj की खुली पोल, सलमान खान ने अशनूर कौर को दिखाया आईना

बिगबॉस से बेघर होने से पहले Abhishek Bajaj की खुली पोल, सलमान...

खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़कर हो रहा अफसोस? बोले 'मैंने अपना करियर दांव पर लगा दिया'

खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़कर हो रहा अफसोस? बोले 'मैंने अपना...

'तुम्हारे पुराने फोटो देखे हैं', राखी सावंत ने उर्वशी रौतेला पर कसा तंज़

'तुम्हारे पुराने फोटो देखे हैं', राखी सावंत ने उर्वशी रौतेला पर कसा...

Suneeta ahuja: गोविंदा को लेकर फिर बोलीं सुनीता अहूजा, कहा- काफी है ये जन्म पत्नी से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ…

Suneeta ahuja: गोविंदा को लेकर फिर बोलीं सुनीता अहूजा, कहा- काफी है...

बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए अभिनेता सुनील शेट्टी, कहा- मुझे बॉर्डर फिल्म की वजह से जानते है लोग

बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए अभिनेता सुनील शेट्टी, कहा- मुझे...

माँ खोने के बाद सुजैन खान का छलका दर्द ,पोस्ट शेयर कर लिखी ‘मेरी भगवान, मेरी खूबसूरत मम्मी…...'

माँ खोने के बाद सुजैन खान का छलका दर्द ,पोस्ट शेयर कर...