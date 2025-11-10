'बहन को बीबी बना लेगा...', पवन सिंह पर ये क्या बोल गए खेसारी लाल यादव

बिहार चुनाव चुनाव में अगर कोई सबसे ज्यादा तो वो खेसारी लाला यादव हैं। भोजपुरी ट्रेंडिग स्टार RJD से छपरा के ऊमीदवार हैं। खेसारी लाल यादव के समाने कई विरोधी लोग हैं. वहीं विरोधी पार्टियों पर आरोप लगाते-लगाते अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों पर तीखे तंज कसते दिख रहे हैं. हाल ही में, खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री और फैंस एकदम हैरान हो गए हैं. वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पवन सिंह पर खेसारी का सीधा निशाना

खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पवन सिंह के बारे कई चीजें बोलते नजर आ रहें हैं। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के बारे में कहा, “पवन भइया क्या करते हैं वो तो मेरी बहन और बीवी पर चले गए, लेकिन उनकी भाषा देख रहे हैं. वो तो बहन को भी बीवी बना लें और बीवी को भी बहन बना लें.” खेसारी ने अपनी पुरानी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि, “मेरी बातों को समझने की क्षमता उनमें नहीं है.” उन्होंने यह भी कहा कि जब वह अपनी पत्नी के साथ घर में रहते हैं तो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जब बाज़ार जाते हैं तो एक भाई की तरह उसकी रक्षा करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पार्टी के लीग इस बात को समझ नहीं सके।

भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा तकरार

आपको बता दें कि इस चुनावी माहौल में खेसारी लाल यादव की तकरार पवन सिंह के अलावा दिनेश लाल यादव और रवि किशन जैसे स्टार्स से हो चुकी है. खेसारी लाल ने कहा कि कुछ लोग उन्हें ‘नचनिया’ बोलते हैं वहीं कोई उन्हें ‘अधर्मी’ तो कोई ‘सनातन विरोधी’ बोलता है. इस बात का खेसारी को बहुत दुख है. खेसारी लाल यादव ने इस दौरान राजनीतिक मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं।