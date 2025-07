स्मार्टफोन बाजार में LAVA बड़ा धमाका करने को तैयार, Blaze Dragon 5G के लॉन्च डेट का ऐलान

Lava Blaze Dragon 5G launch date: पिछले महीने, लावा ने अपनी स्टॉर्म सीरीज़ के तहत दो नए डिवाइस लावा स्टॉर्म प्ले और लावा स्टॉर्म लाइट लॉन्च किए थे। अब इस महीने, कंपनी ब्लेज़ सीरीज़ के तहत एक नया स्मार्टफोन देश में पेश करेगी। यह फोन लावा ब्लेज़ लाइट 5G नहीं बल्कि, ब्लेज़ ड्रैगन 5G होगा।

दरअसल, पहले खबरें थीं कि लावा ब्लेज़ लाइट 5G जल्द ही लॉन्च हो सकता है, लेकिन कंपनी ने इस डिवाइस के लॉन्च की घोषणा नहीं की है। इस बीच लावा ब्लेज़ ड्रैगन 5G के लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। यह डिवाइस भारत में 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे पेश किया। इसकी माइक्रोसाइट अमेज़न पर भी लाइव कर दी गई है। यह स्मार्टफोन डुअल-टोन फिनिश के साथ आएगा। इसमें दो कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश होगा। इसमें 50MP का AI रियर कैमरा होगा।

The Dragon is on the rise! #ContestAlert Any guesses why we named it “Dragon”? Drop them in the comments – the best one wins a lit surprise!

टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने इस आगामी डिवाइस की लाइव इमेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है, जिससे पता चलता है कि स्मार्टफोन रेनबो जैसे कैमरा मॉड्यूल के साथ ब्लैक कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध होगा। इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 जेनरेशन 2 प्रोसेसर और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज होने की उम्मीद है। यह एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। उम्मीद है कि लावा जल्द ही इस आगामी स्मार्टफोन के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेगा।

This is the Lava Blaze Dragon.

Launching this month in India with the following speculated features.

– Snapdragon 4 Gen 2

– 128GB UFS 3.1 storage

– Stock Android 15

Will share more details ASAP.

Meanwhile, what are your thoughts on the design?#Lava #LavaBlazeDragon pic.twitter.com/cnZij9kls3

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 17, 2025