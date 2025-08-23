LTPO vs LIPO Display: कैसे एक-दूसरे अलग हैं एलटीपीओ और एलआईपीओ डिस्प्ले? समझें दोनों तकनीकों को

LTPO vs LIPO Display: किसी बीच स्क्रीन टच डिवाइस के लिए उसकी सबसे बड़ी खासियत डिस्प्ले होती है। जिसको बनाने के लिए एलटीपीओ और एलआईपीओ दो बिल्कुल अलग तकनीकें का इस्तेमाल किया जाता हैं। कई ब्रांड्स को इनका इस्तेमाल करते देखा है। LTPO का मतलब है ‘लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड’, और यह एक बैकप्लेन तकनीक है जिसका इस्तेमाल OLED डिस्प्ले में किया जाता है, जबकि LIPO, जिसका मतलब है लो इंजेक्शन प्रेशर ओवरमोल्डिंग, एक पैकेजिंग तकनीक है। इस प्रकार, हालाँकि दोनों का इस्तेमाल डिस्प्ले में होता है, लेकिन इनका उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। तो ये एक-दूसरे से कैसे अलग हैं? पता नहीं? हम आपकी मदद करेंगे।

कैसे अलग हैं एलटीपीओ और एलआईपीओ डिस्प्ले

एलटीपीओ डिस्प्ले: इसका इस्तेमाल डिवाइस को परिवर्तनशील रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है, जिससे इसकी पावर दक्षता में सुधार होता है। LTPO डिस्प्ले में LTPS (निम्न-तापमान पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन) और IGZO (इंडियम गैलियम ज़िंक ऑक्साइड) दोनों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और दो प्रकार के ट्रांजिस्टर का यह संयोजन इसे आवश्यक कार्य के आधार पर 1Hz से लेकर 120+Hz तक की उच्च और निम्न रिफ्रेश दरों पर चलने की क्षमता प्रदान करता है। आमतौर पर, बाज़ार में आने वाले ज़्यादातर प्रमुख फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन में LTPO डिस्प्ले होते हैं।

एलआईपीओ डिस्प्ले: यह एक लिक्विड पॉलीमर का इस्तेमाल करता है और डिस्प्ले को फ्रेम में पूरी तरह से सील होने देता है। चूँकि लिक्विड पॉलीमर केवल किनारों पर ही लगाया जाता है, इस तकनीक का इस्तेमाल डिस्प्ले के चारों ओर बेज़ल को कम करने में मदद करता है, जिससे फुल स्क्रीन या ऑल स्क्रीन का अनुभव मिलता है। ध्यान दें, Apple की Watch 7 सीरीज़ इस डिस्प्ले तकनीक को पेश करने वाली पहली कंपनी थी और उसके बाद, हमने इसे iPhone 15 सीरीज़ के कुछ मॉडलों के साथ-साथ Xiaomi 15 सीरीज़ में भी इस्तेमाल होते देखा है। इसके अलावा, Meizu भी एक और ब्रांड है जिसने LIPO तकनीक का इस्तेमाल किया है।