Lucknow News : कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, शीशा तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी, दहशत में लोग

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को बीके मोटर्स कार के सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई है। इसके बाद कुछ आवाज सुनाई दी। जिसे सुनकर लोग कांप गए। फायर ब्रिगेड कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग की वजह से अफरा-तफरी का माहौल हो गया है। फायर ब्रिगेड कर्मी शीशा तोड़ रहे हैं, ताकि धुंआ बाहर आ सके। 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं और दीवार में दरारें आ गईं। रह रहकर धमाकों की आवाज गूंज रही है।
गुडंबा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में स्थित मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में भीषण आग लग गई।आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है pic.twitter.com/cb80kOc2HE
