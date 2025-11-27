चीन में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आए 11 लोगों की मौत, कई घायल

नई दिल्ली। चीन (China) में एक ट्रेन ने परीक्षण के दौरान रेलवे कर्मचारियों के एक समूह को टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेन संख्या 55537 परीक्षण ट्रायल (Train Number 55537 Underwent a Test Run) पर थी। इसी दौरान एक मोड़ पर उसने रेलवे ट्रैक पर मौजूद कर्मचारियों को टक्कर मार दी। घटना चीन के युनान प्रांत की है। हादसे का शिकार हुई ट्रेन रेलवे ट्रैक (Train and Railway Track) पर भूकंपीय उपकरणों (Seismic Equipment) की जांच कर रही थी। इसी दौरान कुनमिंग रेलवे स्टेशन (Kunming Railway Station) के नजदीक हादसा हो गया।