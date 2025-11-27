  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. चीन में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आए 11 लोगों की मौत, कई घायल

चीन में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आए 11 लोगों की मौत, कई घायल

चीन (China) में एक ट्रेन ने परीक्षण के दौरान रेलवे कर्मचारियों के एक समूह को टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेन संख्या 55537 परीक्षण ट्रायल (Train Number 55537 Underwent a Test Run) पर थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। चीन (China) में एक ट्रेन ने परीक्षण के दौरान रेलवे कर्मचारियों के एक समूह को टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेन संख्या 55537 परीक्षण ट्रायल (Train Number 55537 Underwent a Test Run) पर थी। इसी दौरान एक मोड़ पर उसने रेलवे ट्रैक पर मौजूद कर्मचारियों को टक्कर मार दी। घटना चीन के युनान प्रांत की है। हादसे का शिकार हुई ट्रेन रेलवे ट्रैक (Train and Railway Track) पर भूकंपीय उपकरणों (Seismic Equipment) की जांच कर रही थी। इसी दौरान कुनमिंग रेलवे स्टेशन (Kunming Railway Station) के नजदीक हादसा हो गया।

पढ़ें :- चीन भी एक समय भयंकर धुंध से रहा था जूझ, भारत को चीन से सीखना चाहिए सबक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

Indonesia earthquake : इंडोनेशिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन...

VIDEO -व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में नेशनल गार्ड्स घायल : हमलावर गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रम्प बोले- यह आतंकी हमला, अफगान शरणार्थियों की 'नो एंट्री'

VIDEO -व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में नेशनल गार्ड्स घायल : हमलावर...

चीन में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आए 11 लोगों की मौत, कई घायल

चीन में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आए 11 लोगों...

पाकिस्तान की जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की कर दी गई हत्या? बहनों ने लगाया गंभीर आरोप

पाकिस्तान की जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की कर दी गई...

Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग , कई लोग फंसे

Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग...

लखनऊ में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोर, अमेरिका ने की तारिफ

लखनऊ में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोर, अमेरिका ने की तारिफ