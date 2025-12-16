Mathura: यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों की टक्कर के बाद सात बसों में लगी आग; 4 की मौत, 25 घायल

Mathura Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर तीन कारों की टक्कर के बाद 1 रोडवेज बस और छह स्लीपर बसें आपस में टकरा गईं। जिसके बाद सभी बसों में आग लग गयी। इस हादसे में अब तक चार लोगों की मौत की खबर है, जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के आपस में टकराने से चार लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर 11 फायर टेंडर मौजूद हैं। अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 4.30 बजे घने कोहरे में कम से कम सात बसें और कई छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एसएसपी मथुरा, श्लोक कुमार ने कहा, “…यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 127 पर एक हादसा हुआ। इसका कारण कम विजिबिलिटी थी… 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिसके कारण सभी गाड़ियों में आग लग गई।”

एसएसपी मथुरा ने बताया कि बचाव अभियान लगभग पूरा हो गया है, और अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।”

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ” जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।”