MediaTek Dimensity 7300e SoC और 10200mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 Pro हुआ लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Vivo Y600 Pro Launched : वीवो ने आखिरकार चीनी बाज़ार में अपने Vivo Y600 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। कंपनी लंबे समय से इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में संकेत दे रही थी। अब नए स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद सभी फीचर्स सामने आ चुके हैं। यह डिवाइस MediaTek Dimensity 7300e SoC और 10200mAh बैटरी के साथ आता है। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन, इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी और जानकारी दी गई है।

Vivo Y600 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: Vivo Y600 Pro में 6.83″ AMOLED डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है और यह 2800 x 1260 पिक्सल के 1.5K रिज़ॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। इसके अलावा, कई रिफ्रेश रेट जैसे 60Hz/90Hz/120Hz को सपोर्ट करता है, और सिनेमा-ग्रेड वाइड कलर गैमट के साथ 1.07 बिलियन रंग दिखाता है।

प्रोसेसर: यहस्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300e चिपसेट द्वारा संचालित है और इसमें Mali GPU इंटीग्रेटेड है। इस डिवाइस में LPDDR5 डुअल-चैनल RAM और UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है।

कैमरा: फोन में पीछे की तरफ f/1.8 अपर्चर और ऑटो फोकस वाला 50MP का प्राइमरी कैमरा है, जो 10x तक के डिजिटल ज़ूम को सपोर्ट करता है। सेल्फ़ी के लिए, 32MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है जिसमें फुल फोकस और 2x ज़ूम का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही कैमरे वीडियो के लिए EIS इमेज स्टेबलाइज़ेशन को भी सपोर्ट करते हैं।

मेमोरी: यह डिवाइस पाँच स्टोरेज वेरिएंट्स – 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 12GB/256GB और 12GB/512GB में उपलब्ध है ।

बैटरी: इस डिवाइस में 10,200 mAh की ‘ब्लू ओशन’ बैटरी दी गई है, जिसका स्टैंडबाय टाइम 16.7 दिनों तक और लाइफस्पैन 6 साल है। यह बैटरी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ-साथ OTG रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। इसमें यूनिवर्सल पावर सप्लाई 2.0, हेल्दी चार्जिंग एल्गोरिदम और 24-घंटे की रिचार्ज सुरक्षा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

ओएस: यह Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित OriginOS 6 कस्टम स्किन पर चलता है।

अन्य फीचर्स: इसमें फ़ॉलो एप्लिकेशन ऑन/ऑफ़, नेटवर्क एक्सेलरेशन, तीन-तरफ़ा पोज़िशनिंग एन्हांसमेंट (Wi-Fi + सेल्युलर + GNSS), बेहतर हैंड्स-फ़्री कॉलिंग, ऑटोमैटिक ब्राइटनेस बढ़ाना, ऑटोमैटिक स्क्रीन लॉक का ज़्यादा समय, हेलमेट अनलॉक, और बुज़ुर्गों के लिए आसान मोड 2.0 जैसे कई फ़ीचर्स भी सपोर्ट करते हैं।

Vivo Y600 Pro की कीमत और उपलब्धता (चीन में)

Vivo Y600 Pro चार रंगों के विकल्पों में आता है, और चीनी ग्राहक इसे फ्लोटिंग गोल्ड, स्टार पर्पल, वास्ट ब्लू और ब्राइट मून ब्लैक रंगों में खरीद सकते हैं। इसकी कीमत और उपलब्धता के विवरण की बात करें तो, यह डिवाइस पाँच स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है – 8GB/128GB (CNY 2099), 8GB/256GB (CNY 2299), 8GB/512GB (CNY 2599), 12GB/256GB (CNY 2599), और 12GB/512GB (CNY 2899); और यह वर्तमान में Vivo China की वेबसाइट और देश के अन्य रिटेल चैनलों के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है।