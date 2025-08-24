  1. हिन्दी समाचार
  Mid Budget Phone Launch This Week: सैमसंग और वीवो इस हफ्ते भारत में लॉन्च करेंगे नए मिड-बजट फोन, चेक करें डिटेल

Mid Budget Phone Launch This Week: अगस्त महीने का आखिरी सप्ताह इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए शानदार मिडबजट डिवाइसों का गवाह बनने वाला है। 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच सैमसंग और वीवो जैसे पॉपुलर ब्रांड अपने नए फोन लॉन्च करेंगे। आइये नए स्मार्टफोंस के नाम, लॉन्च डेट और उनमें मिलने वाले फीचर्स व स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं-

By Abhimanyu 
Updated Date

Samsung Galaxy A17

सैमसंग गैलेक्सी ए17 5जी फोन 29 अगस्त को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होगा। इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 23,499 रुपये बतायी जा रही है। इसमें कंपनी का ही Exynos 1330 चिपसेट दिया गया है। यह एंड्रॉयड 15 आधारित One UI 7.0 पर लॉन्च होगा जिसके साथ कंपनी 6 जेनरेशन की ओएस अपग्रेड और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट देगी। फोन 90हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली 6.7-इंच की फुलएचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले सपोर्ट करता है। फोन में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 13MP सेल्फी सेंसर मिलता है। सैमसंग ने अपने इस 5जी फोन को 5,000mAh बैटरी से लैस किया है जो 25W फास्ट चार्जिंग तकनीक सपोर्ट करता है।

Vivo T4 Pro

वीवो टी4 प्रो 26 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होगा। कंपनी के अनुसार, यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर पर लॉन्च होगा। यह 10 लाख से अधिक का AnTuTu score अचीव कर चुका है। भारत में इसे 8GB RAM पर बेचा जा सकता है। फोन के बैक पैनल पर दो सेंसर दिए गए हैं। यह अपने सेगमेंट में वीवो का पहला 3x Portrait Zoom वाला फोन बनकर आ रहा है। इसके रियर कैमरा सेटअप में 50MP Sony OIS मेन सेंसर के साथ 50MP 3x Portrait + 10x Telephoto लेंस होंगे। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यह 32MP Front कैमरा सपोर्ट के साथ आएगा।

