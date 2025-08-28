Moto Book 60 Pro: अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होगा मोटोरोला का नया लैपटॉप, फीचर्स आए सामने

  1. हिन्दी समाचार
Moto Book 60 Pro: मोटोरोला अगले सप्ताह भारत में अपना नए लैपटॉप Moto Book 60 Pro को लॉन्च करेगा, जोकि इस साल अप्रैल में उतारे गए Moto Book 60 का Pro वेरिएंट होगा। नए डिवाइस की माइक्रोसाइट अब फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है, जिससे इसकी लॉन्च तिथि 6 सितंबर 2025 की पुष्टि होती है। वहीं, अपकमिंग लैपटॉप के प्रमुख स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का भी खुलासा होगा गया है।

Moto Book 60 Pro लैपटॉप में 120Hz रिफ्रेश रेट, 100% DCI-P3 कलर कवरेज और 1100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 14-इंच 2.8K OLED डिस्प्ले है। यह इंटेल कोर अल्ट्रा 5 और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 दोनों प्रोसेसर के साथ आता है। बेहतर प्रदर्शन और दक्षता के लिए इस लैपटॉप में बिल्ट-इन AI फ़ीचर भी शामिल हैं। मोटो बुक 60 प्रो में एक स्लीक फुल-मेटल बॉडी है और इसका वज़न 1.39 किलोग्राम है। यह पैनटोन द्वारा चुने गए रंगों में उपलब्ध होगा, जिनमें ब्रॉन्ज़ ग्रीन और वेजवुड शामिल हैं। ऑडियो के लिए, इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर हैं।

अन्य विशेषताओं में कई डिवाइस को जोड़ने के लिए स्मार्ट कनेक्ट, MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 60Wh बैटरी और 65W फ़ास्ट चार्जर शामिल हैं। फिलहाल, नए लैपटॉप की कीमत, उपलब्धता और अन्य स्पेसिफिकेशन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिनकी आधिकारिक घोषणा लॉन्च के दिन की जाएगी।

