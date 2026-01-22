  1. हिन्दी समाचार
  3. मेरी मां मर गई है और पापा छोड़कर चले गए…राधिका की बातों सुनकर भावुक हुए डीएम-एसपी, अब मासूम के सपनों को पूरा करेगा जालौन प्रशासन

मेरी मां मर गई है और पापा छोड़कर चले गए…राधिका की बातों सुनकर भावुक हुए डीएम-एसपी, अब मासूम के सपनों को पूरा करेगा जालौन प्रशासन

मासूम राधिका की बातें सुनने के बाद ​जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ दुर्गेश कुमार ने उसे अपने पास बैठाया और उससे बातचीत की। इस दौरान डीएम राजेश कुमार पांडेय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि जिला प्रशासन राधिका की पूरी शिक्षा और आवश्यक खर्चों की जिम्मेदारी स्वयं उठाएगा। उन्होंने कहा कि, राधिका का सपना साकार करना अब प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

जालौन। मेरी मां मर गई है और पापा छोड़कर चले गए हैं…लेकिन सर मैं पढ़कर अफसर बनना चाहती हूंं। 8 वर्षीय मासूम राधिका के ये शब्द सुनकर मंच पर मौजूद डीएम से लेकर एसपी तक भावुक हो गए। साथ ही मंच पर मौजूद अधिकारी, कर्मचारी से लेकर ग्रामीणों की आंखे नम हो गईं। दरअसल, ये दृश्य जालौन के विकासखंड रामपुरा की ग्राम पंचायत कंझारी में आयोजित एक जन चौपाल का है।

इसके साथ ही, ​डीएम राजेश पांडेय ने निर्देश दिया कि, राधिका को बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना सहित सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत दिलाया जाए, ताकि उसके भविष्य में किसी तरह की आर्थिक बाधा न आए। वहीं, इस भावुक पल के बाद डीएम और एसपी ने गांव में पैदल भ्रमण किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं का जमीनी स्तर पर सत्यापन किया।

इस दौरान डीएम को जहां भी कमियां दिखीं वहां पर उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि, गांव में बच्चों को खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। इस पर डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए 31 मार्च, 2026 तक खेल मैदान का निर्माण पूरा कराने का आदेश दिया।

