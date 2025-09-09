  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. नेपाल सरकार GEN-Z के सामने झुकी! सोशल मीडिया से बैन हटाया; विरोध प्रदर्शन में 20 की मौत

नेपाल सरकार GEN-Z के सामने झुकी! सोशल मीडिया से बैन हटाया; विरोध प्रदर्शन में 20 की मौत

Nepal GEN-Z Movement: नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत देश के कई शहरों में GEN-Z यानी नई पीढ़ी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सड़कों पर उतरे लाखों युवा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए बैन का विरोध कर रहे थे। लेकिन, सरकार को हिंसक प्रदर्शनों के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बैन हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह बैन 4 सितंबर से लगाया गया था।

By Abhimanyu 
Updated Date

Nepal GEN-Z Movement: नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत देश के कई शहरों में GEN-Z यानी नई पीढ़ी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सड़कों पर उतरे लाखों युवा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए बैन का विरोध कर रहे थे। लेकिन, सरकार को हिंसक प्रदर्शनों के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बैन हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह बैन 4 सितंबर से लगाया गया था।

पढ़ें :- Nepal Protests : नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूट लिए हथियार वापसी की अपील की

दरअसल, नेपाल में सोमवार को हुए जोरदार प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नेपाली संसद परिसर में घुसकर विरोध जताया। इस दौरान उनकी सुरक्षाबलों के साथ हिंसक झड़प भी हुई। राजधानी में हालात इतने बेकाबू हो गए कि काठमांडू में कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर बैन के अलावा सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। इन विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 20 लोगों की जान चली गयी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सोशल मीडिया साइटों पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया गया। नेपाल के संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने इसके बारे में जानकारी दी। गुरुंग ने बताया कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को काठमांडू के मध्य में संसद के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले ‘GEN-Z’ समूह की मांगों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

गुरुंग ने कहा, “देशव्यापी GEN-Z आंदोलन में अराजक और प्रतिक्रियावादी तत्व शामिल हो गए थे। GEN-Z आंदोलन की मांगें भ्रष्टाचार की जांच और प्रतिबंधित इंटरनेट मीडिया की बहाली थी, लेकिन सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई, इसके बाद कई दुखद घटनाएं हुईं।”

पढ़ें :- Nepal Protests : एयर इंडिया ने दिल्ली से काठमांडू विमान सेवा रद्द की, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फ्रांस में भी सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों से हुई पुलिस की झड़प, कई जगहों पर आगजनी

फ्रांस में भी सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों से हुई पुलिस की...

Israel Attack on Quatar :कतर में तबाही मचाने के बाद इज़राइल के रडार पर तुर्की ,जानें क्यों कह रहे एक्सपर्ट

Israel Attack on Quatar :कतर में तबाही मचाने के बाद इज़राइल के...

Nepal Protests : नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूट लिए हथियार वापसी की अपील की

Nepal Protests : नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूट लिए हथियार वापसी...

United State: डोनाल्ड ट्रंप ने India-US Trade Deal को लेकर दिया बड़ा बयान , शेयर मार्केट में दिखा असर

United State: डोनाल्ड ट्रंप ने India-US Trade Deal को लेकर दिया बड़ा...

Nepal Protest : नेपाल में Army ने संभाला कमान , एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट Cancel

Nepal Protest : नेपाल में Army ने संभाला कमान , एयर इंडिया...

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफा!

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफा!