'जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला...' इमरान खान की मौत का बेटे कासिम को भी शक, इंटरनेशनल कम्युनिटी से की दखल देने की अपील

Former Pak PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के नेता इमरान खान की संदिग्ध मौत को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। एक वायरल फोटो में कथित तौर इमरान खान बेसुध अवस्था में नजर आ रहे हैं। इस बीच पीटीआई समर्थकों और उनके परिवार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री न मिलने देने के आरोपों ने संदेह को और गहरा दिया है। इस बीच फ्रंट-लाइन की राजनीति से दूर रहने वाले इमरान खान के छोटे बेटे कासिम ने पिता की मौत की आशंका जतायी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

कासिम खान ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान सरकार पर अपने पिता इमरान खान को पूर्ण एकांत में रखने और पारिवार के किसी भी सदस्य से मिलने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जिंदा रहने का कोई सबूत नहीं मिला है। कासिम ने एक्स पोस्ट में लिख, “मेरे पिता 845 दिनों से अरेस्ट हैं। पिछले छह हफ़्तों से, उन्हें एक डेथ सेल में अकेले रखा गया है, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उनकी बहनों को हर बार मिलने नहीं दिया गया, भले ही कोर्ट के साफ़ ऑर्डर में मिलने की इजाज़त हो। कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई और ज़िंदगी का कोई सबूत नहीं मिला। मेरा और मेरे भाई का अपने पिता से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है।”

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने आगे लिखा, “यह पूरी तरह से ब्लैकआउट कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। यह उनकी हालत छिपाने और हमारे परिवार को यह जानने से रोकने की एक जानबूझकर की गई कोशिश है कि वह सुरक्षित हैं या नहीं। यह साफ़ कर दें: पाकिस्तानी सरकार और उसके हैंडलर मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय अकेलेपन के हर नतीजे के लिए कानूनी, नैतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से ज़िम्मेदार होंगे।”

कासिम ने लिखा, “मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन और हर डेमोक्रेटिक आवाज़ से अपील करता हूँ कि वे तुरंत दखल दें। ज़िंदगी का सबूत मांगें, कोर्ट के आदेश के मुताबिक पहुँच लागू करें, इस अमानवीय अकेलेपन को खत्म करें और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर की रिहाई की मांग करें, जिन्हें सिर्फ़ पॉलिटिकल वजहों से हिरासत में रखा गया है।”

इस बीच, अदियाला जेल प्रशासन ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अटकलों को खारिज कर दिया है। जियो टीवी वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेल प्रशासन ने एक बयान में कहा कि पूर्व PM अभी भी हाई-सिक्योरिटी जेल में हैं और उनकी सेहत ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक, रावलपिंडी जेल के अधिकारियों ने एक बयान में कहा, “अदियाला जेल से उनके ट्रांसफर की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें पूरा मेडिकल अटेंशन मिल रहा है।”

इससे पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि इमरान की सेहत के बारे में “अफ़गान मीडिया और विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स” से “घिनौनी अफवाहें” फैलाई जा रही हैं। पार्टी ने मांग की कि “मौजूदा सरकार और गृह मंत्रालय तुरंत और साफ़ तौर पर इस अफवाह को खारिज करें और साफ़ करें और इमरान और उनके परिवार के बीच तुरंत एक मीटिंग अरेंज करें”। पीटीआई के बयान में आगे कहा गया, “इमरान की सेहत, सुरक्षा और मौजूदा हालत के बारे में सरकार की तरफ से एक फ़ॉर्मल और ट्रांसपेरेंट बयान जारी किया जाना चाहिए।”

