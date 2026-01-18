'विपक्षी कप्तान से हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ...' बांग्लादेश ने हैंडशेक विवाद पर दी सफाई

India-Bangladesh handshake Controversy: भारत बनाम बांग्लादेश, आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच शनिवार को बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। इस मैच में भारत ने 18 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। लेकिन, मैच के टॉस के दौरान एक बड़े विवाद ने जन्म ले लिया, जब कप्तानों के बीच हाथ मिलाने की परंपरा नहीं हुई। मैच के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस पर सफाई दी है। बांग्लादेश क्रिकेट का कहना है कि विपक्षी कप्तान से हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ। उनका इरादा विपक्षी टीम के प्रति असभ्यता या अनादर दिखाने का नहीं था।
U19 वर्ल्ड कप ओपनर में टॉस से जुड़ी घटना पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा- ‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में बांग्लादेश और भारत के बीच पहले मैच से पहले टॉस के दौरान हुई एक अनजाने और गलत काम पर ध्यान दिया है। बीमारी के कारण, रेगुलर कप्तान अज़ीज़ुल हकीम टॉस में शामिल नहीं हो पाए, और उप-कप्तान ज़वाद अबरार ने इस मौके पर टीम का प्रतिनिधित्व किया। BCB यह साफ करना चाहता है कि विपक्षी कप्तान से हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ था और यह ध्यान भटकने की वजह से हुआ। विपक्षी टीम के प्रति असभ्यता या अनादर दिखाने का कोई इरादा नहीं था।’
BCB Statement on Toss-Related Incident in U19 World Cup Opener
The Bangladesh Cricket Board (BCB) has taken note of an inadvertent and unwarranted action that occurred at the toss prior to the opening match of the ICC Under 19 World Cup 2026, Zimbabwe & Namibia, between… pic.twitter.com/st9HbTDcGH
— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) January 17, 2026
पढ़ें :- U19 World Cup 2026: आज भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच
बयान में आगे कहा गया है- “बोर्ड ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है, क्योंकि क्रिकेट की भावना को बनाए रखना और विरोधियों का सम्मान करना किसी भी लेवल पर बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ज़रूरी शर्त है और टीम मैनेजमेंट को तुरंत इस बारे में सलाह दी गई है। खिलाड़ियों को भी विरोधी टीमों के साथ सभी बातचीत में खेल भावना, भाईचारे और आपसी सम्मान के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह क्रिकेट के मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”