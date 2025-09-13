बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी

मुरादाबाद:- फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा की सरकार इस पुरे मामले की जांच कर रही हैं. अपराध और अपरधियों के प्रति सरकार और कठोर दृष्टिकोण रहा है, वो इस घटना में भी दिखाई देगा. अखिलेश पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नेपाल कि घटना को भारत में होने की बात कहने की बात कह रहे हैं. अब ये लोग सपने देख रहे है, भारत मे लोकतंत्र की जड़े बहुत गहरी है. मुस्लिम गुर्जर गठबंधन की बात पर कहा की सपा हमेशा जाती, धर्म और भाषा की राजनीति करती आयी हैं.

बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार की घटना न हो प्रदेश की सरकार इस पर काम करती है. निश्चित रूप से सरकार इस पर जांच करा रही है जो भी दोषी होगा उन्हें पकड़ कर चिन्हित करके कार्यवाही करेगी. अपराध और अपरधियों के प्रति सरकार और कठोर दृष्टिकोण रहा है, वो इस घटना में भी दिखाई देगा.

वही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा नेपाल की घटना को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भाजपा प्रदेश ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा अब ये लोग सपने देख रहे है, भारत मे लोकतंत्र की जड़े बहुत गहरी है. इस प्रकार से समाज मे अनियत्ता पैदा करना भड़काना ये न तो लोकतंत्र के हित मे है और न ही देश के हित मे है. ये इस तरह की बयानबाजी करके क्या संदेश देना चाहते है ये देश और प्रदेश की जनता जानती है.

समाजवादी मुस्लिम और गुर्जर गठबंधन की बात कर रही हैं समाजवादी पार्टी हमेशा जाती, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने और देश को कमजोर करने काम किया हैं. लेकिन आज देश योगी और मोदी के साथ संगठित होकर साथ खड़ा हुआ हैं. देश इन कमजोर करने वाली समाज विरोधी शक्तियों को देश को, कमजोर करने वाले लोगों को अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई स्थान नहीं मिलेगा. आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो फार्मूला है, प्रधानमंत्री मोदी का हम लोग इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं. यह लोग जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं उनके चरित्र को सब जानते हैं जनता इनको अंकेश अवसर पर देख चुकी है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद